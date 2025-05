DIA DAS MÃES

Neymar homenageia mãe e Bruna Biancardi e ignora mães de seus outros filhos

Craque parabeniza Nadine Gonçalves e Bruna Biancardi, mas deixa Carol Dantas e Amanda Kimberlly fora das homenagens

Em seu perfil no Instagram, Neymar compartilhou uma selfie ao lado de Nadine, escrevendo: “Feliz Dia das Mamães. Te amo”. Posteriormente, publicou uma foto de Bruna Biancardi, com quem tem uma filha, Mavie, de 1 ano, e espera a segunda filha, Mel. Na legenda, declarou: “Feliz Dia das Mamães para essa mãezona maravilhosa. Te amo” .>

A ausência de menção a Carol Dantas e Amanda Kimberlly chamou a atenção dos seguidores. Carol é mãe de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de um relacionamento anterior com Neymar. Amanda é mãe de Helena, de 10 meses, também filha do jogador.>

Enquanto Neymar não as mencionou, ambas as mães celebraram o Dia das Mães em suas redes sociais. Carol compartilhou momentos com seus filhos, enquanto Amanda postou fotos com Helena, expressando seu amor e gratidão pela filha.>