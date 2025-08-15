Acesse sua conta
Gilberto Gil aparece abatido para divulgar retorno de 'Tempo Rei' a Salvador: 'Nunca vi ele assim'

Cantor, que perdeu filha Preta Gil há menos de um mês, volta para Arena Fonte Nova em 20/12

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:20

Gilberto Gil volta para Salvador em 20//12
Gilberto Gil volta para Salvador em 20//12 Crédito: Reprodução / Instagram

expressão de Gilberto Gil em vídeo em que aparece ao lado da esposa Flora Gil para divulgar a tão aguardada segunda data da turnê "Tempo Rei" em Salvador preocupou os fãs do cantor e compositor. Abatido e com um olhar longe, o artista fala sobre o retorno à Arena Fonte Nova, marcado para o dia 20/12, com o incentivo da amada. Os ingressos para o show começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (15) pelo site Evetim.

Nas imagens, os dois estão sentados no sofá com um violão no colo e Flora lembra: "Tempo Rei na Fonte Nova". "De novo", responde ele, sem muita animação. "Lembra que pediram tanto, lembra da #floragilpeloamordedeus?". "Lembro", responde Gil, enquanto Flora segura seu rosto e acaricia a sua barba. "Eu vim da Bahia, mas eu volto para lá", afirma Gil, citando sua própria canção.

Na última vez que subiu ao palco, Preta cantou com o pai por Reprodução
