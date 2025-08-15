VÍDEO

Gilberto Gil aparece abatido para divulgar retorno de 'Tempo Rei' a Salvador: 'Nunca vi ele assim'

Cantor, que perdeu filha Preta Gil há menos de um mês, volta para Arena Fonte Nova em 20/12

Elis Freire

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:20

Gilberto Gil volta para Salvador em 20//12 Crédito: Reprodução / Instagram

A expressão de Gilberto Gil em vídeo em que aparece ao lado da esposa Flora Gil para divulgar a tão aguardada segunda data da turnê "Tempo Rei" em Salvador preocupou os fãs do cantor e compositor. Abatido e com um olhar longe, o artista fala sobre o retorno à Arena Fonte Nova, marcado para o dia 20/12, com o incentivo da amada. Os ingressos para o show começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (15) pelo site Evetim.

Nas imagens, os dois estão sentados no sofá com um violão no colo e Flora lembra: "Tempo Rei na Fonte Nova". "De novo", responde ele, sem muita animação. "Lembra que pediram tanto, lembra da #floragilpeloamordedeus?". "Lembro", responde Gil, enquanto Flora segura seu rosto e acaricia a sua barba. "Eu vim da Bahia, mas eu volto para lá", afirma Gil, citando sua própria canção.

Preta e Gilberto Gil 1 de 11

A tristeza aparente de Gilberto Gil foi associada por internautas à perda da filha Preta Gil no dia 20 de julho, em decorrência de um câncer de intestino que a cantora enfrentava desde 2023. "Estamos tristes, naturalmente tristes, ainda tendo que nos acostumar com a falta", declarou Gil, em entrevista ao Fantástico exibida no último dia 10. No mesmo bate-papo, o músico descreveu Preta como "a mais espevitada" entre os filhos e destacou sua personalidade luminosa.

"Primeira vez que vejo o Gil sem brilho no olho, sem reação. Que ele fique bem logo!", escreveu uma fã nos comentários da publicação. "Está acabado de triste. Forças Gil", disse outro. "Gil, se cuida! Te ver no palco é lindo mas te ver inteiro é melhor! Vc é nossa jóia!", ressaltou uma terceira, prezando pela saúde do grande nome da MPB, que vive o luto de perder a própria filha.

"Tempo Rei" ainda passa por Recife no dia 28/11, depois retorna para Salvador em 20/12. Em 21/03/2026, Gil levará o show para Belém, onde a apresentação que aconteceria em 9 de agosto na capital paraense precisou ser remarcada para o ano que vem por conta da perda de Preta.