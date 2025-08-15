Acesse sua conta
Começa nesta sexta venda geral para 2º show de Gilberto Gil em Salvador; veja como comprar

Apresentação será no dia 20 de dezembro, às 20h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:30

Primeiro show da turnê
Primeiro show da turnê 'Tempo Rei' de Gilberto Gil, em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Os ingressos para o público em geral do show de Gilberto Gil em Salvador, no dia 20 de dezembro, começam a ser vendidos nesta sexta-feira (15), a partir do meio-dia no site da Eventim, e a partir das 13h na bilheteria da Arena Fonte Nova. Desde o dia 12, os fãs de Gil que têm Banco do Brasil - o patrocinador da turnê - estão tendo a chance de garantir um lugar para a última turnê do baiano.

Os preços variam de R$ 256, na arquibancada superior, a R$ 1.150 no piso intermediário. O mapa dos assentos está disponível no site da Eventim. A organização do show pede que as pessoas adquiram a entrada somente no canal oficial do evento.

Outros avisos são sobre o QR code (Eventim.PASS), que estará disponível apenas 24 horas antes do show, exclusivamente no aplicativo da Eventim. Também não será possível entrar no estádio utilizando ingressos impressos ou capturas de tela.

O número de transferências dos ingressos é limitado e desativado no dia do evento. A organização orienta fazer as transferências necessárias antecipadamente.

No último domingo (10), Gil anunciou a segunda data para o show na capital baiana, que abriu a turnê.

"Salvador, finalmente conseguimos uma data. 'Tempo Rei' volta para Salvador dia 20 de dezembro", anunciou o cantor nas redes sociais. Além de Salvador, recebem novas datas Recife e Belém, onde o show, que aconteceria no sábado (9), acabou cancelado após a morte de Preta Gil.

