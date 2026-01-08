Acesse sua conta
Colegas de trabalho faturam R$ 56 milhões na Mega da Virada e se demitem no dia seguinte

Relembre caso que aconteceu em hospital na Bahia, em 2014

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:13

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil/Antônio Cruz

O último sorteio da Mega da Virada não teve vencedores da Bahia, mas já houve um ano em que um bolão com colegas de trabalho ganhou o prêmio principal, e os funcionários nem apareceram para “bater o ponto” no dia seguinte.

O caso ocorreu em 2014, quando 22 empregados de um hospital no interior da Bahia acertaram todas as dezenas da Mega da Virada e faturaram R$ 56 milhões. Trata-se de um bolão realizado por funcionários do Hospital Municipal Waldemar Ferreira, em Teofilândia, a 194 km de Salvador.

Quem não participou do bolão teve que trabalhar no dia seguinte. Ao todo, o hospital tinha 42 funcionários. O setor de motoristas, por exemplo, ficou desfalcado, porque o único que não ganhou o bolão - ele escolheu não participar - estava de férias. A unidade ficou sem condutores.

A aposta foi uma das quatro que acertaram a Mega da Virada naquele ano. O prêmio total era de R$ 224.677.860,07. As outras três apostas vencedoras foram registradas em Curitiba (PR), Palotina (PR) e Maceió (AL). No Paraná, um bolão oficial da Caixa Econômica Federal foi contemplado.

As dezenas sorteadas foram: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53.

Tags:

Mega da Virada

