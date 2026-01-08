SEM BATER PONTO

Colegas de trabalho faturam R$ 56 milhões na Mega da Virada e se demitem no dia seguinte

Relembre caso que aconteceu em hospital na Bahia, em 2014

Esther Morais

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 11:13

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil/Antônio Cruz

O último sorteio da Mega da Virada não teve vencedores da Bahia, mas já houve um ano em que um bolão com colegas de trabalho ganhou o prêmio principal, e os funcionários nem apareceram para “bater o ponto” no dia seguinte.

O caso ocorreu em 2014, quando 22 empregados de um hospital no interior da Bahia acertaram todas as dezenas da Mega da Virada e faturaram R$ 56 milhões. Trata-se de um bolão realizado por funcionários do Hospital Municipal Waldemar Ferreira, em Teofilândia, a 194 km de Salvador.

Na lista dos ganhadores estava o diretor-administrativo da unidade, Valdemir Assis Santos, quatro funcionários da limpeza, cinco técnicas de enfermagem, cinco motoristas, três seguranças, duas cozinheiras, uma enfermeira e uma recepcionista.

“Quatro deles eram funcionários temporários, que tinham contratos vencendo no dia 31 e já não viriam trabalhar a partir do dia 1º”, contou a secretária de Saúde na época, Núbia Leite.

“Além deles, sabíamos que outros três, que estavam com férias agendadas para janeiro, não viriam. Recebemos seis pedidos de licença não remunerada, que já foram concedidos, mas ainda há oito funcionários que não apareceram”, acrescentou.

Quem não participou do bolão teve que trabalhar no dia seguinte. Ao todo, o hospital tinha 42 funcionários. O setor de motoristas, por exemplo, ficou desfalcado, porque o único que não ganhou o bolão - ele escolheu não participar - estava de férias. A unidade ficou sem condutores.

A aposta foi uma das quatro que acertaram a Mega da Virada naquele ano. O prêmio total era de R$ 224.677.860,07. As outras três apostas vencedoras foram registradas em Curitiba (PR), Palotina (PR) e Maceió (AL). No Paraná, um bolão oficial da Caixa Econômica Federal foi contemplado.