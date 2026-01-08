Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiros em Narandiba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:56
O corpo de uma mulher, que ainda não foi identificada, foi encontrado com marcas de tiros na Avenida Edgar Santos, bairro de Narandiba, em Salvador. A vítima foi localizada na manhã desta quinta-feira (8).
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 23º Companhia Independente foram acionados para averiguar a denúncia de um corpo ferido com marcas de tiros em Narandiba.
Não há informações sobre autoria e motivação do crime. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador.