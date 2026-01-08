MISTÉRIO

DJ brasileiro é encontrado morto em Portugal

Corpo de Maycon Douglas, de 26 anos, foi localizado na Praia do Sul, em Nazaré

Millena Marques

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 09:43

DJ brasileiro Maycon Douglas Crédito: Reprodução/Instagram

O DJ brasileiro Maycon Douglas, de 26 anos, foi encontrado morto na Praia do Sul, na cidade da Nazaré, em Portugal, na última quarta-feira (7). Ele estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro.

Maycon morava em Portugal desde os quatro anos e ficou conhecido ao participar de um reality show local. O DJ foi visto pela última vez em uma bar, na madrugada do dia 31. O carro dele foi encontrado submerso na Praia do Norte.

O DJ fez uma última publicação no Instagram no dia 31. “Uma das datas com mais significado para mim é o Ano Novo… por quê? Não sei. Talvez aquela sensação de recomeço, mesmo sabendo que, no fundo, está tudo igual", publicou.

O corpo de Maycon foi identificado e transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal. “Um corpo, ao que tudo indica ser do jovem de 26 anos, que se encontra desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro, foi encontrado esta tarde, 7 de janeiro, na praia do Sul, no concelho da Nazaré”, informou a Autoridade Marítima em comunicado.