Aparelhos de TV perdem acesso à Netflix em 2026; saiba quais

Maioria dos modelos foi fabricada em 2015, ou antes

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:37

Os lançamentos da semana na Netflix prometem divertir, emocionar e inspirar (Imagem: Studio R3 | Shutterstock)
Netflix Crédito: Imagem: Studio R3 | Shutterstock

A partir deste ano, uma nova atualização da Netflix será implementada para alterar os requisitos de dispositivo. Com ela, algumas Smart TVs podem perder o acesso à plataforma.

De acordo com o site da Netflix, algumas televisões não serão compatíveis com o aplicativo e, portanto, não podem ser usadas. A maioria delas foi fabricada em 2015, ou antes. Acessórios digitais adicionais também podem ser necessários para televisões fabricadas neste período.

A empresa explica quais dispositivos possuem sistemas que permitem o acesso à plataforma. "Muitas TVs, dispositivos ou reprodutores vêm com o aplicativo da Netflix pré-instalado. Para começar, confira os links abaixo para ver se o seu dispositivo o possui", diz a empresa, que publicou a seguinte lista de modelos compatíveis:

Veja quais são as TVs compatíveis

Sony - Modelos produzidos a partir de 2018 por Reprodução
Samsung - Modelos produzidos a partir de 2019 por Reprodução
Panasonic - Modelos produzidos a partir de 2019 por Reprodução
LG - Modelos produzidos a partir de 2017 por Reprodução
TCL - Modelos produzidos a partir de 2014 por Reprodução
1 de 5
Sony - Modelos produzidos a partir de 2018 por Reprodução

