Mulher acerta quina da Mega da Virada ao apostar em ‘números da sorte’ de caça-palavras

Daniela Peixoto escolheu os números indicados por um caça-palavras cujo tema era o significado dos sonhos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:31

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Uma moradora de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, acertou cinco das seis dezenas da Mega da Virada 2025 de uma forma inusitada. Daniela Peixoto escolheu os números indicados por um caça-palavras cujo tema era o significado dos sonhos. As informações são do Portal BHAZ.

Ao site de notícias mineiro, Daniela contou que tem o costume de completar caça-palavras. Na última semana, ao brincar com uma página que apresentava o tema sonhos, ela teve a ideia de listas os números que apareciam na brincadeira.

“Quando falei com ele dos números, na página que explicava os sonhos, ele disse ‘vamos jogar, esses números são bons’. Aí incluímos as dezenas nos nossos jogos”, lembrou Daniela.

O livro apresentou as dezenas 09-13-21-33-42-59, que foram as apostada pela família. Já a Mega da Virada sorteou os números 09-13-21-32-33-59. Ou seja, o único “erro” indicado pelo livrinho foi o 42. No lugar dele, o número sorteado foi o 32. “Quando mostrei ao meu marido, ele falou: ‘amor, acho que são os números do caça-palavras’. Fomos conferir e confirmamos. Foi uma coincidência muito bonita”, destacou Daniela.

Ao ganhar a quina da Mega da Virada, a família vai receber R$ 11.931,42.

