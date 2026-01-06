Acesse sua conta
Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador

Quem lidera o ranking é a Barra, que tem imóveis com m² vendidos, em média, por R$ 11.880

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:49

Farol da Barra
Barra lidera o ranking  Crédito: Crédito: Mauro Akin Nassor

Salvador é a cidade brasileira que registrou maior aumento de preço de imóveis entre as capitais, de acordo com o índice FipeZAP. Segundo a pesquisa divulgada nesta semana, a capital baiana teve valorização de 16,25% em 2025. A cidade aparece à frente de João Pessoa (+15,15%), Vitória (+15,13%) e São Luís (+13,91%). A pesquisa aponta ainda quais são os bairros mais valorizados da cidade. Quem lidera o ranking é a Barra, que tem imóveis com m² vendidos, em média, por R$ 11.880 - o que representa uma valorização de 14,6% nos últimos 12 meses. Confira abaixo o ranking completo:

Bairros com os imóveis mais caros de Salvador

1. Barra - R$ 11.880 /m² por GOVBA
2. Caminho das Árvores - R$ 10.896 /m² por Arisson Marinho/CORREIO
3. Ondina - R$ 10.479 /m² por Arisson Marinho/CORREIO
4. Rio Vermelho - R$ 9.469 /m² por Reprodução/Google Maps
5. Brotas R$ 8.651 /m² por Reprodução
6. Pernambués - R$ 8.388 /m² por Divulgação
7. Graça - R$ 8.082 /m² por Google
8. Pituba - R$ 8.033 /m² por Arisson Marinho/CORREIO
9. Imbuí - R$ 7.741 /m² por Marina Silva/CORREIO
10. Itaigara - R$ 6.982 /m² por Reprodução / @pontodevistadrones
1 de 10
1. Barra - R$ 11.880 /m² por GOVBA

O FipeZAP é um índice de preços de imóveis residenciais e comerciais no Brasil, criado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e o Grupo ZAP. As variações dos preços são calculadas pela Fipe com base em informações de amostras de anúncios de imóveis para venda e locação veiculados nos portais do Grupo OLX (Zap, Viva Real e Olx).

No caso dos índices de venda e locação residencial, os resultados acompanham os preços de apartamentos prontos em até 56 cidades, incluindo 22 capitais. Já no caso dos índices de venda e locação comercial, as informações dizem respeito aos preços de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² em 10 cidades selecionadas.

