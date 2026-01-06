VENDA RESIDENCIAL

Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador

Quem lidera o ranking é a Barra, que tem imóveis com m² vendidos, em média, por R$ 11.880

Millena Marques

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:49

Barra lidera o ranking Crédito: Crédito: Mauro Akin Nassor

Salvador é a cidade brasileira que registrou maior aumento de preço de imóveis entre as capitais, de acordo com o índice FipeZAP. Segundo a pesquisa divulgada nesta semana, a capital baiana teve valorização de 16,25% em 2025. A cidade aparece à frente de João Pessoa (+15,15%), Vitória (+15,13%) e São Luís (+13,91%). A pesquisa aponta ainda quais são os bairros mais valorizados da cidade. Quem lidera o ranking é a Barra, que tem imóveis com m² vendidos, em média, por R$ 11.880 - o que representa uma valorização de 14,6% nos últimos 12 meses. Confira abaixo o ranking completo:

Bairros com os imóveis mais caros de Salvador 1 de 10

O FipeZAP é um índice de preços de imóveis residenciais e comerciais no Brasil, criado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e o Grupo ZAP. As variações dos preços são calculadas pela Fipe com base em informações de amostras de anúncios de imóveis para venda e locação veiculados nos portais do Grupo OLX (Zap, Viva Real e Olx).