POLÊMICA

Cíntia Chagas rejeita rótulo de musa bolsonarista: ‘Parem pelo amor de Deus!’

Após denúncias de violência doméstica, influenciadora reforça distanciamento do bolsonarismo e de setores católicos radicais

A influenciadora Cíntia Chagas , conhecida por suas opiniões fortes nas redes sociais, usou seu perfil no Instagram neste fim de semana para desabafar sobre os rótulos políticos e religiosos que, segundo ela, continuam sendo associados à sua imagem. Em tom irônico e direto, Cíntia rejeitou qualquer vinculação com o bolsonarismo e criticou a postura agressiva de setores católicos nas redes. >

“Eu sou de direita. Todavia, preciso que parem de me associar ao bolsonarismo, pelo amor de Deus”, disparou Cíntia, reforçando que, apesar de manter posições conservadoras, nunca se considerou parte orgânica do movimento liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. “Fui parar ‘lá’ muito mais pela minha guerra contra o ‘todes’ do que por convicção”, completou a influenciadora, referindo-se às suas críticas públicas ao uso da linguagem neutra.>