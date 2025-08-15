HOMENAGEM

Marina Ruy Barbosa parabeniza Glória Maria e lembra: 'Amizade de outras vidas'

Jornalista faria 76 anos nesta sexta-feira (15)

Elis Freire

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 19:37

Glória Maria e Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

A atriz e modelo Marina Ruy Barbosa fez uma declaração emocionante nesta sexta (15) para Glória Maria, jornalista que morreu em 2023 e decorrência de um câncer. Marina parabenizou a comunicadora que completaria 76 anos de idade nesta sexta-feira (15) e falou sobre as conexões que as duas mantinham em vida, ainda incrédula sobre ter de viver sem a companhia da amiga.

“Sempre tento evitar pensar nisso. Parece que busco me enganar e acreditar que a gente só não tem se encontrado por conta da correria da vida... que não tem deixado a gente se falar”, começou escrevendo Marina Ruy Barbosa, através dos Stories do Instagram.

A famosa contou que jornalista afirmava que a amizade entre as duas era “de alma, de outras vidas talvez”. Ela disse ainda sobre o futuro: "Tenho certeza que vai chegar o momento que vou estar perto de você novamente. Te amo".

Marina também publicou um vídeo da amiga durante seu trabalho de telejornalismo e escreveu: “Sinto que independente de qualquer lugar que você esteja, você ainda está por perto. Me protegendo e torcendo por mim. "Te amo”, declarou a atriz, uma segunda vez.