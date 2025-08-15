Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marina Ruy Barbosa parabeniza Glória Maria e lembra: 'Amizade de outras vidas'

Jornalista faria 76 anos nesta sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 19:37

Glória Maria e Marina Ruy Barbosa
Glória Maria e Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

A atriz e modelo Marina Ruy Barbosa fez uma declaração emocionante nesta sexta (15) para Glória Maria, jornalista que morreu em 2023 e  decorrência de um câncer. Marina parabenizou a comunicadora que completaria 76 anos de idade nesta sexta-feira (15) e falou sobre as conexões que as duas mantinham em vida, ainda incrédula sobre ter de viver sem a companhia da amiga.

“Sempre tento evitar pensar nisso. Parece que busco me enganar e acreditar que a gente só não tem se encontrado por conta da correria da vida... que não tem deixado a gente se falar”, começou escrevendo Marina Ruy Barbosa, através dos Stories do Instagram. 

Marina Ruy Barbosa e Glória Maria

Homenagem de Mariana Ruy Barbosa para Glória Maria por Reprodução / Instagram
Homenagem de Mariana Ruy Barbosa para Glória Maria por Reprodução / Instagram
Marina Ruy Barbosa e Glória Maria por Reprodução / Instagram
Marina Ruy Barbosa e Glória Maria por Reprodução / Instagram
Marina Ruy Barbosa e Glória Maria por Reprodução / Instagram
Glória Maria e Marina Ruy Barbosa por Reprodução
1 de 6
Homenagem de Mariana Ruy Barbosa para Glória Maria por Reprodução / Instagram

Leia mais

Imagem - Gilberto Gil aparece abatido para divulgar retorno de 'Tempo Rei' a Salvador: 'Nunca vi ele assim'

Gilberto Gil aparece abatido para divulgar retorno de 'Tempo Rei' a Salvador: 'Nunca vi ele assim'

Imagem - Felca se pronuncia sobre prisão de Hytalo Santos e faz revelação sobre investigações

Felca se pronuncia sobre prisão de Hytalo Santos e faz revelação sobre investigações

Imagem - Viúva de Elvis Presley é acusada de matar filha para assumir herança milionária; entenda

Viúva de Elvis Presley é acusada de matar filha para assumir herança milionária; entenda

A famosa contou que jornalista afirmava que a amizade entre as duas era “de alma, de outras vidas talvez”. Ela disse ainda sobre o futuro: "Tenho certeza que vai chegar o momento que vou estar perto de você novamente. Te amo". 

Marina também publicou um vídeo da amiga durante seu trabalho de telejornalismo e escreveu: “Sinto que independente de qualquer lugar que você esteja, você ainda está por perto. Me protegendo e torcendo por mim. "Te amo”, declarou a atriz, uma segunda vez.

Glória Maria morreu em fevereiro de 2023 devido a complicações de um câncer no cérebro.

Leia mais

Imagem - Não perca o foco: confira 7 receitas fit para os dias frios

Não perca o foco: confira 7 receitas fit para os dias frios

Imagem - Confira cinco estratégias que todo universitário deve saber

Confira cinco estratégias que todo universitário deve saber

Imagem - Seu animal vai passar por uma mudança na rotina? Veja 7 dicas para ele se adaptar

Seu animal vai passar por uma mudança na rotina? Veja 7 dicas para ele se adaptar

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Fãs de Hytalo Santos organizam protesto: ‘Sempre ajudou os pobres’

VÍDEO: Fãs de Hytalo Santos organizam protesto: ‘Sempre ajudou os pobres’
Imagem - Gilberto Gil parabeniza Drão, mãe de Preta Gil, com fotos raras

Gilberto Gil parabeniza Drão, mãe de Preta Gil, com fotos raras
Imagem - Comer couve diariamente blinda seu corpo contra danos e envelhecimento precoce

Comer couve diariamente blinda seu corpo contra danos e envelhecimento precoce

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor
01

Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

Imagem - 'Diaba Loira’: traficante morre após confronto entre o TCP e o CV; veja imagens
02

'Diaba Loira’: traficante morre após confronto entre o TCP e o CV; veja imagens

Imagem - Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’
03

Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
04

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil