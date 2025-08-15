Acesse sua conta
VÍDEO: Fãs de Hytalo Santos organizam protesto: ‘Sempre ajudou os pobres’

Admiradores do influenciador organizaram protesto e exigem que influencer saia “pela porta da frente”

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 20:46

Fãs de Hytalo acreditam em sua
Fãs de Hytalo acreditam em sua Crédito: Reprodução | X

“Somos todos Hytalo”, entoaram como se fosse uma só voz os fãs do influenciador digital preso na manhã desta sexta-feira (15), em um condomínio fechado em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Os admiradores do influencer se uniram em frente ao presídio em que está o paraibano o marido, Israel Nata Vicente, conhecido nas redes sociais como Euro.

Hytalo Santos

Hytalo Santos por Reprodução

Com cartazes de papelão hasteados, os fãs bradaram e chegaram a conceder entrevista para um veículo de comunicação local, solicitando a soltura do influenciador acusado do abuso da imagem de menores, como dá também influencer Kamylinha, de 17 anos, que assim como Hytalo, teve as redes sociais suspensa.

“Sou muito contra a prisão do Hytalo, ajudou muita gente que nem nós, e nós estamos aqui por ele, porque ele vai vencer”, diz uma das jovens que usa camiseta de time.

“E outra: dançar não é crime”, afirma outra, de camiseta rosa, se referindo aos conteúdos expostos pelo também influenciador Felca em um tipo de documentário intitulado “Adultização” no seu canal do YouTube. No vídeo de mais de 40 minutos, Felca explica sobre o abuso da imagem de menores, e cita os conteúdos publicados por Hytalo.

@felca

sobre adultização

♬ som original - Felca

De forma consistente, o influencer explica que não é apenas “dançar”, mas sexualizar corpos infantis e juvenis, como o de adolescentes, fortalecendo uma ótica de pedofilia e exploração de menores.

“Espero que isso seja resolvido o mais rápido possível, e desejo muita felicidade para o Hytalo, porque ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, ele sempre ajudou os pobres”, continua a de camiseta de time em meio a gritos de protesto e risos.

Ela chega a citar o caso de Kamylinha como um case de sucesso, afirmando que a jovem “não tinha nada” até conhecer o influencer. “Hoje em dia ela está estourada. Eu acho que ele tem que sair pela porta da frente”.

Mansão de Hytalo Santos

Mansão de Hytalo Santos em João Pessoa, na Paraíba por Reprodução

Hytalo conheceu Kamylinha, quando ela tinha apenas 12 anos de idade, e como reforçou Felca em vídeo, “cresceu nas redes sociais”, com a imagem sendo usada pelo influenciador para conquistar fama, visualizações e seguidores. O mesmo aconteceu com outros adolescentes.

“Isso é tudo mentira e é inveja dos outros porque viu que ele estava crescendo e ajudando muita gente. A gente é a favor do Hytalo”, completa a moça de camiseta rosa. “Somos todos Hytalo”, dizem no final.

Em um dos vídeos publicados por Hytalo, o influenciador está ao lado de três crianças, visivelmente com uma imagem que se assemelha a adultos, não apenas pelas roupas. Duas meninas usando biquíni e outro menino fazem gestos considerados obscenos em frente a uma piscina, enquanto dançam ao som de “POC POC”, de Pedro Sampaio.

A letra da música diz: “Tu sentando e rebolando, mais uma noite de prazer”. Inclusive, foi através da dança que Kamylinha e Hytalo tiveram o primeiro contato, quando o influencer participava de um grupo de dança na Paraíba. Desde então, a adolescente cresceu praticamente na casa do influenciador.

