Oito celulares, Land Rover e silêncio: polícia detalha prisão de Hytalo Santos e do marido

Influencer e esposo são investigados em inquérito sobre exploração sexual de crianças e adolescentes



15 de agosto de 2025

Hytalo Santos e o marido Israel Vicente

Com o influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, mais conhecido como Euro, presos nesta sexta-feira (15), a polícia informou ter encontrado oito celulares, sendo que cada um deles tinha quatro aparelhos. Além disso, uma Land Rover foi apreendida com o casal. No momento da prisão, ambos preferiram ficar em silêncio.

As informações são do delegado Fernando Davi, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo. Ainda segundo o delegado, havia oito pessoas na residência - nenhuma menor de idade - na hora da chegada dos policiais na cidade de Carapicuíba, município da Grande São Paulo.

"Há suspeita de que eles estavam tentando se evadir. Sabiam já que seria expedido um mandado de prisão, e esse mandado foi expedido na madrugada de ontem (quinta), na verdade", complementou o delegado Davi.

Investigado pelo Ministério Público da Paraíba desde 2024, o paraibano Hytalo foi banido do Instagram após o vídeo do youtuber Felca em que Hytalo foi alvo principal em denúncias sobre adultização. Posteriormente, ao tentar defendê-lo, o marido também teve sua conta desativada da plataforma.

Os dois ficarão presos nesta sexta no próprio Deic. A expectativa é que sejam transferidos para João Pessoa, na Paraíba. Hytalo e Israel são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. As investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.