Hytalo Santos e marido deram iPhone de R$ 10 mil em convites de casamento; famosos não apareceram

Ambos são suspeitos de tráfico humano e exploração sexual

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:21

Casamento de Hytalo Santos e Israel Nata Vicente Crédito: Reprodução

Presos nesta quinta-feira (15), em São Paulo, por suspeita de tráfico humano e exploração sexual, Hytalo Santos e o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, chamaram a atenção há quase dois anos pela ostentação no casamento. O evento aconteceu em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, em novembro de 2023, e, segundo o jornal Extra, a festa custou cerca de R$ 4 milhões.

Os dois distribuíram iPhones 15 Pro Max para os convidados, incluindo MC Melody, e as influenciadoras Deolane Bezerra e Camila Loures. Na época, o aparelho custava aproximadamente R$ 10 mil e foram entregues dentro de uma cuscuzeira personalizada. O casal disse ter desembolsado cerca de R$ 700 mil com os convites.

Mansão de Hytalo Santos 1 de 26

A cerimônia, porém, chamou a atenção por estar vazia. "Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados. Chegaram alguns. Mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que eu gastei, que era para o pôr do sol", ironizou Hytalo no Instagram na época. Entre os famosos convidados que não apareceram na festa, estão Virgínia e Zé Felipe, Camila Loures e Melody. Já Deolane Bezerra participou como madrinha da cerimônia.

Diante da repercussão do caso, Hytalo negou que o casamento estivesse vazio. "Não tô entendendo o alvoroço que tá, como se a festa tivesse vazia, como se eu tivesse chamado 30 mil famosos e eles não tivessem vindo. Chamei a Virginia [Fonseca], Camila Loures, Melody, MC Mirella, Beckham e Samara, da We Pink. Ia lotar a festa as seis pessoas? Eu nem faço festa para famosos", disse.

"Eu sei que é normal, o povo não valoriza, não. Se eu fosse esperar a valorização dos outros para fazer o que eu faço e ter orgulho de quem eu sou, nem eu teria orgulho de mim, e nem estaria fazendo o que eu amo fazer.", completou.

Ao ter o evento chamado de flopado, ele falou que não iria se lamentar pelo ocorrido. "Esses iPhones eram para ser lembrancinhas. Quem viu os preparativos do casamento, viu que eu só daria no final, mas decidi adiantar com os convites. Eu queria que lacrasse e lacrou, todo mundo soube dos convites".

Hytalo Santos e Euro foram presos nesta sexta-feira (15) em uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Hytalo é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. Euro gravava vídeos com o influenciador, com quem está em um relacionamento há cerca de cinco anos. Menores de idade que participavam dos vídeos com Hytalo também apareciam em conteúdos publicados por Euro.