CUIDADO!

Participante se atrapalha e comete gafe perigosa no Chef de Alto Nível

Bruna Lopes protagonizou momento de tensão no programa antes de ser eliminada

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:38

Bruna colocou colher no liquidificador Crédito: Reprodução

Bruna Lopes protagonizou um momento de tensão no 10º episódio do "Chef de Alto Nível", exibido na noite da última quinta-feira (15), na Globo. Durante uma prova eliminatória, a participante decidiu bater pimentão no liquidificador para, posteriormente, usá-lo em sua receita. Mas ela se atrapalhou e fez uma colher 'voar pelo ares' quando o utensílio foi ligado de repente.

Na cena, é possível ver que Bruna colher e apoia sua mão na base do liquidificador. É possível que, neste momento, tenha ligado o aparelho. A colher ricocheteia na jarra de vidro, faz um barulho e acaba arremessada, assustando a participante. Neste momento, ela solta um breve grito e se afasta do utensílio. Logo depois, o chef mentor Jefferson Rueda interfere.

"Eita, calma. Está bem?", perguntou ele. "Estou bem, não machucou, não", garantiu Bruna. "Nem sei como aquilo ligou. Ô, produção revisa aquele liquidificador que ele está tentando me sabotar", brincou a participante, em depoimento concedido no confessionário. "Desculpa, chef", continuou ela, enquanto recebia ajuda para usar o aparelho.

Apesar de ter sido um acidente, é importante lembrar: nunca coloque um utensílio, como uma colher, no liquidificador ligado. As lâminas do aparelho giram muito rápido e, se a colher encostar, ela pode ser arremessada (como aconteceu com Bruna) ou quebrar, e os estilhaços podem atingir seu rosto ou olhos.

Além disso, o impacto com metal ou mesmo plástico rígido pode entortar, lascar ou quebrar as lâminas e o copo, estragando o aparelho. Sem falar que a própria colher pode quebrar ou soltar pedaços que podem ir parar na comida.

Após o susto, Bruna seguiu com o preparo de sua receita. Mas acabou eliminada no episódio, ao lado de Bruno Sutil. O programa teve como desafio o preparo de pratos com ingredientes como mandioca in natura, mas costelinha suína de Bruna e a galinha caipira de Sutil acabaram sendo indicados para a prova de eliminação. Os dois tiveram a companhia de Ícaro e Iara na disputa pela permanência no reality.