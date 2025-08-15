SUSTO

Como está Bell Marques após passar mal em corrida? Cantor se pronuncia em rede social

Artista assustou fãs ao precisar ser carregado para concluir Corrida 100% Você em Fortaleza

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 12:29

Bell passou mal em corrida Crédito: Reprodução

Bell Marques deixou os fãs assustados na manhã desta sexta-feira (15), quando participava da Corrida 100% Você, realizada em Fortaleza. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o cantor passou mal durante o trajeto e precisou ser carregado para cruzar a linha de chegada.

Após a repercussão das imagens, o artista usou seu Stories do Instagram e tranquilizou os seguidores. Ele, inclusive, comandou um show após a prova. "Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, amassei, o estômago ficou ruim, mas deu tudo certo. A corrida foi linda e eu tô aqui, já tô indo pro palco de novo. Essas coisas acontecem, sabe? Rapaz, poxa vida!", falou Bell.

