'NÃO COME AÇÚCAR'

Carolina Dieckmmann comemora aniversário do filho, mas 'bolo' inusitado chama a atenção

Caçula da atriz, José completou 18 anos e a família celebrou a data em um restaurante

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:31

Carolina Dieckmmann Crédito: Reprodução/Instagram

Filho caçula de Carolina Dieckmmann, José completou 18 anos na quinta-feira (14) e a celebração aconteceu em um restaurante, acompanhado da família. O jovem foi jantar ao lado da mãe e do pai, o diretor de TV Tiago Worcman. Um detalhe inusitado da comemoração, porém, chamou atenção.

O tradicional bolo para cantar o "parabéns" foi substituído por uma fatia de manga. A atriz, já antecipando-se a possível confusão que poderia acontecer entre os fãs, explicou: José não come açúcar, por isso a escolha diferentona. A fruta, inclusive, tinha até uma vela.

Carolina Dieckmmann e José 1 de 11

"Bolo para quem não come açúcar é manga", falou Carol com emojis de risos, se divertindo com a situação. "Mais um filho maior de idade", escreveu, em outra postagem.

Mais cedo, a atriz, que está no ar como a personagem Leila na novela Vale Tudo, fez uma homenagem ao filho. "Nesse dia, há 18 anos, eu saí de casa com uma barriga e voltei com uma pessoa...Você, filho, de lá pra cá, tanto amor, tanto! Acho que todos os dias eu te disse que te amo; e vi no seu rosto de leãozinho, que você me ama desse jeitinho. Você me enche de orgulho, filho. Não só pelas conquistas, mas pelo seu jeito de ir atrás... Você sabe o tanto que faz diferença, a disciplina, o caráter, a resiliência. Eu morro de felicidade porque você existe", postou, com uma série de fotos com o jovem em várias fases da vida.

"Eu desejo que você encontre pelo caminho, tudo que joga no mundo... Eita, justiça bonita. Ah, José, nem sempre vai ser do jeito que você espera, filho, mas que a vida vai também te trazer um monte de coisas incríveis q você não estava esperando. Feliz aniversário, meu Zumzum... Estou aqui pra tudo, pra sempre, pr'além...", completou.

Além de José, Carol também é mãe de Davi, de 26 anos, da relação que teve com Marcos Frota.