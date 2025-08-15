Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carolina Dieckmmann comemora aniversário do filho, mas 'bolo' inusitado chama a atenção

Caçula da atriz, José completou 18 anos e a família celebrou a data em um restaurante

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:31

Carolina Dieckmmann
Carolina Dieckmmann Crédito: Reprodução/Instagram

Filho caçula de Carolina Dieckmmann, José completou 18 anos na quinta-feira (14) e a celebração aconteceu em um restaurante, acompanhado da família. O jovem foi jantar ao lado da mãe e do pai, o diretor de TV Tiago Worcman. Um detalhe inusitado da comemoração, porém, chamou atenção.

O tradicional bolo para cantar o "parabéns" foi substituído por uma fatia de manga. A atriz, já antecipando-se a possível confusão que poderia acontecer entre os fãs, explicou: José não come açúcar, por isso a escolha diferentona. A fruta, inclusive, tinha até uma vela.

Carolina Dieckmmann e José

José, filho de Carolina Dieckmmann por Reprodução
Tiago Worcman, Carolina Dieckmmann e José por Reprodução
Carolina Dieckmmann por Reprodução
Davi, Carolina Dieckmmann e José por Reprodução
José, filho de Carolina Dieckmmann por Reprodução
Carolina Dieckmmann e José por Reprodução
Carolina Dieckmmann e José em foto antiga por Reprodução
Tiago Worcman, Carolina Dieckmmann e José por Reprodução
Carolina Dieckmmann e José por Reprodução
Carolina Dieckmmann e José por Reprodução
Carolina Dieckmmann e José por Reprodução
1 de 11
José, filho de Carolina Dieckmmann por Reprodução

"Bolo para quem não come açúcar é manga", falou Carol com emojis de risos, se divertindo com a situação. "Mais um filho maior de idade", escreveu, em outra postagem.

Mais cedo, a atriz, que está no ar como a personagem Leila na novela Vale Tudo, fez uma homenagem ao filho. "Nesse dia, há 18 anos, eu saí de casa com uma barriga e voltei com uma pessoa...Você, filho, de lá pra cá, tanto amor, tanto! Acho que todos os dias eu te disse que te amo; e vi no seu rosto de leãozinho, que você me ama desse jeitinho. Você me enche de orgulho, filho. Não só pelas conquistas, mas pelo seu jeito de ir atrás... Você sabe o tanto que faz diferença, a disciplina, o caráter, a resiliência. Eu morro de felicidade porque você existe", postou, com uma série de fotos com o jovem em várias fases da vida.

"Eu desejo que você encontre pelo caminho, tudo que joga no mundo... Eita, justiça bonita. Ah, José, nem sempre vai ser do jeito que você espera, filho, mas que a vida vai também te trazer um monte de coisas incríveis q você não estava esperando. Feliz aniversário, meu Zumzum... Estou aqui pra tudo, pra sempre, pr'além...", completou.

Além de José, Carol também é mãe de Davi, de 26 anos, da relação que teve com Marcos Frota.

Carolina Dieckmmann

Carolina Dieckmann por Reprodução
Carolina Dieckmann por Reprodução
Carolina Dieckmann e Preta Gil são muito amigas por Reprodução / Redes Sociais
Carolina Dieckmann e Preta Gil por Reprodução
Carolina Dieckmann em 2025 e em 2001, durante Laços de Família por Reprodução/Instagram e Roberto Steinberger/Globo
Carolina Dieckmann rebateu comentários sobre seu corpo por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann como Lumiar em Vai na Fé (2023) por Reprodução
Carolina Dieckmann por Reprodução
1 de 8
Carolina Dieckmann por Reprodução

Leia mais

Imagem - Heleninha busca ajuda no AA e Afonso descobre gravidez inesperada em ‘Vale Tudo’ desta sexta (15)

Heleninha busca ajuda no AA e Afonso descobre gravidez inesperada em ‘Vale Tudo’ desta sexta (15)

Imagem - Ex-galã da Globo revela quanto recebeu por novela e detona: 'Preço de uma palestra de uma hora'

Ex-galã da Globo revela quanto recebeu por novela e detona: 'Preço de uma palestra de uma hora'

Imagem - Carrões de luxo, cervos dourados e 'quarto do líder': como era a mansão de Hytalo Santos

Carrões de luxo, cervos dourados e 'quarto do líder': como era a mansão de Hytalo Santos

LEIA TAMBÉM

Confira 5 livros essenciais para quem vai prestar Enem

Reformar ou demolir uma casa? Veja qual melhor escolha

Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Mais recentes

Imagem - Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora

Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora
Imagem - Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência

Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência
Imagem - Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
02

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
03

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso

Imagem - Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe
04

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe