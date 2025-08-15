Ex-galã da Globo revela quanto recebeu por novela e detona: 'Preço de uma palestra de uma hora'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:30
Felipe Titto ficou conhecido por seus papéis de galã em novelas da Globo como Malhação (2005) e Avenida Brasil (2012), mas está afastado dos folhetins desde que interpretou o treinador de boxe Abdias em Dona do Pedaço (2019). Segundo ele, o 'sumiço' das telinhas não é falta de convites e sim um 'baixo salário'.
"Quanto um ator bom consegue ganhar de salário por mês fazendo só novela, tipo salário da Globo? R$ 150 mil. Isso é o preço de uma palestra minha de uma hora", disse o artista, que hoje também é empresário, em entrevista ao "Podshape", comandado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia.
Felipe Titto
"Nos últimos três anos me chamaram para umas cinco novelas, mas não dá, a conta não fecha", completou. Titto também admitiu que não se aproximaria dos artistas que estão no topo do ranking dos salários globais. "Meu salário não é esse do cara pic#. É uma crescente com a última que fiz, R$ 70 mil, se renovar vai ser R$ 90 mil, que seja".
Por outro lado, o artista irá gravar um filme ainda este ano. Ele explicou a decisão, falando que a diferença é que as obras do tipo são finalizadas em menos tempo. "Eu faço um filme agora no final de novembro, porque é um mês de gravação. Como sou protagonista, dá para bater as filmagens com a minha agenda. Novela é um ano, no Rio de Janeiro, contando preparação e gravação", comentou.
Titto atua hoje em dia no ramo empresarial com negócios especializados em agenciamento de talentos e marketing de influência. Ele também falou sobre sua coleção de relógios de luxo. "Eu mantenho sempre uma caixa. Tenho 12 relógios. Às vezes, fico com um a mais, um a menos, mas mantenho 12. Hoje, (o mais caro) é o RM 67-02. O branco. Custa R$ 1,95 milhão".