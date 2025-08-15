ESNOBOU

Ex-galã da Globo revela quanto recebeu por novela e detona: 'Preço de uma palestra de uma hora'

Felipe Titto disse ter recebido convites para voltar aos folhetins, mas recusou por motivos financeiros

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:30

Felipe Titto Crédito: Reprodução/Podshape

Felipe Titto ficou conhecido por seus papéis de galã em novelas da Globo como Malhação (2005) e Avenida Brasil (2012), mas está afastado dos folhetins desde que interpretou o treinador de boxe Abdias em Dona do Pedaço (2019). Segundo ele, o 'sumiço' das telinhas não é falta de convites e sim um 'baixo salário'.

"Quanto um ator bom consegue ganhar de salário por mês fazendo só novela, tipo salário da Globo? R$ 150 mil. Isso é o preço de uma palestra minha de uma hora", disse o artista, que hoje também é empresário, em entrevista ao "Podshape", comandado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia.

"Nos últimos três anos me chamaram para umas cinco novelas, mas não dá, a conta não fecha", completou. Titto também admitiu que não se aproximaria dos artistas que estão no topo do ranking dos salários globais. "Meu salário não é esse do cara pic#. É uma crescente com a última que fiz, R$ 70 mil, se renovar vai ser R$ 90 mil, que seja".

Por outro lado, o artista irá gravar um filme ainda este ano. Ele explicou a decisão, falando que a diferença é que as obras do tipo são finalizadas em menos tempo. "Eu faço um filme agora no final de novembro, porque é um mês de gravação. Como sou protagonista, dá para bater as filmagens com a minha agenda. Novela é um ano, no Rio de Janeiro, contando preparação e gravação", comentou.