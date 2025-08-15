Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-galã da Globo revela quanto recebeu por novela e detona: 'Preço de uma palestra de uma hora'

Felipe Titto disse ter recebido convites para voltar aos folhetins, mas recusou por motivos financeiros

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 10:30

Felipe Titto
Felipe Titto Crédito: Reprodução/Podshape

Felipe Titto ficou conhecido por seus papéis de galã em novelas da Globo como Malhação (2005) e Avenida Brasil (2012), mas está afastado dos folhetins desde que interpretou o treinador de boxe Abdias em Dona do Pedaço (2019). Segundo ele, o 'sumiço' das telinhas não é falta de convites e sim um 'baixo salário'.

"Quanto um ator bom consegue ganhar de salário por mês fazendo só novela, tipo salário da Globo? R$ 150 mil. Isso é o preço de uma palestra minha de uma hora", disse o artista, que hoje também é empresário, em entrevista ao "Podshape", comandado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia.

Felipe Titto

Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto por Reprodução/Instagram
Felipe Titto  por Divulgação
1 de 23
Felipe Titto por Reprodução/Instagram

"Nos últimos três anos me chamaram para umas cinco novelas, mas não dá, a conta não fecha", completou. Titto também admitiu que não se aproximaria dos artistas que estão no topo do ranking dos salários globais. "Meu salário não é esse do cara pic#. É uma crescente com a última que fiz, R$ 70 mil, se renovar vai ser R$ 90 mil, que seja".

Por outro lado, o artista irá gravar um filme ainda este ano. Ele explicou a decisão, falando que a diferença é que as obras do tipo são finalizadas em menos tempo. "Eu faço um filme agora no final de novembro, porque é um mês de gravação. Como sou protagonista, dá para bater as filmagens com a minha agenda. Novela é um ano, no Rio de Janeiro, contando preparação e gravação", comentou.

Titto atua hoje em dia no ramo empresarial com negócios especializados em agenciamento de talentos e marketing de influência. Ele também falou sobre sua coleção de relógios de luxo. "Eu mantenho sempre uma caixa. Tenho 12 relógios. Às vezes, fico com um a mais, um a menos, mas mantenho 12. Hoje, (o mais caro) é o RM 67-02. O branco. Custa R$ 1,95 milhão".

Leia mais

Imagem - Conheça Victória Miranda, influenciadora apontada como novo affair de Zé Felipe

Conheça Victória Miranda, influenciadora apontada como novo affair de Zé Felipe

Imagem - Carrões de luxo, cervos dourados e 'quarto do líder': como era a mansão de Hytalo Santos

Carrões de luxo, cervos dourados e 'quarto do líder': como era a mansão de Hytalo Santos

Imagem - Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’

Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’

LEIA TAMBÉM

6 dicas para ter sucesso nas provas de inglês no vestibular

Está se preparando para o Enem? Veja 6 dicas para transformar as redes sociais em aliadas

Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Mais recentes

Imagem - Veja qual é a principal causa da perda de dentes em adultos,segundo a USP

Veja qual é a principal causa da perda de dentes em adultos,segundo a USP
Imagem - Bispo Bruno Leonardo doa R$ 100 mil para criança com paralisia cerebral na Bahia

Bispo Bruno Leonardo doa R$ 100 mil para criança com paralisia cerebral na Bahia
Imagem - Ex-assessora denuncia bastidores de trabalho abusivo com Hytalo Santos

Ex-assessora denuncia bastidores de trabalho abusivo com Hytalo Santos

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
01

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00
03

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
04

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso