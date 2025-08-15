Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Heleninha busca ajuda no AA e Afonso descobre gravidez inesperada em ‘Vale Tudo’ desta sexta (15)

Embates, segredos e ameaças movimentam a trama nesta sexta-feir

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:24

Heleninha busca ajuda no AA com apoio de Afonso
Heleninha busca ajuda no AA com apoio de Afonso Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta sexta-feira (15) de “Vale Tudo” promete fortes emoções. Após os recentes acontecimentos envolvendo Tiago (Pedro Waddington), Heleninha (Paolla Oliveira) toma uma decisão importante e, com o apoio de Afonso (Humberto Carrão), participa de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos (A.A.).

Paralelamente, Afonso descobre que Solange (Alice Wegmann) está grávida e, desconfiado, questiona se é o pai da criança, já que os dois viveram uma noite de amor dias atrás. Determinado a investigar possíveis irregularidades na contabilidade da TCA, ele avisa a Odete Roitman (Debora Bloch) que seguirá adiante, podendo esbarrar nas falcatruas de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Heleninha busca ajuda no AA com apoio de Afonso

Heleninha busca ajuda no AA com apoio de Afonso por Reprodução/TV Globo
Heleninha busca ajuda no AA com apoio de Afonso por Reprodução/TV Globo
Heleninha busca ajuda no AA com apoio de Afonso por Reprodução/TV Globo
Heleninha busca ajuda no AA com apoio de Afonso por Reprodução/TV Globo
1 de 4
Heleninha busca ajuda no AA com apoio de Afonso por Reprodução/TV Globo

Enquanto isso, Ivan (Renato Góes) decide se afastar dos negócios da família Roitman, insatisfeito com a forma como Odete lidou com seu divórcio de Heleninha. Ele confidencia a Raquel (Taís Araújo) que pensa em buscar emprego fora da TCA, mas é pressionado por Odete a ajudá-la em um problema com a Receita Federal antes de oficializar sua saída — algo que pode colocá-lo em sérios apuros.

Já Maria de Fátima (Bella Campos), ao notar que César (Cauã Reymond) está com roupas novas sem saber que são presentes de Odete, é confrontada por Celina (Malu Galli) sobre mentiras contadas a Afonso. Encurralada, ela paga Marina para investigar um segredo da rival. O episódio ainda mostra a preocupação de Odete ao saber que Leonardo (Guilherme Magon) está se recuperando sob os cuidados de Ana Clara.

Mais recentes

Imagem - Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora

Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora
Imagem - Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência

Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência
Imagem - Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
02

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
03

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso

Imagem - Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe
04

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe