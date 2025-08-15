Heleninha busca ajuda no AA e Afonso descobre gravidez inesperada em ‘Vale Tudo’ desta sexta (15)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:24
O capítulo desta sexta-feira (15) de “Vale Tudo” promete fortes emoções. Após os recentes acontecimentos envolvendo Tiago (Pedro Waddington), Heleninha (Paolla Oliveira) toma uma decisão importante e, com o apoio de Afonso (Humberto Carrão), participa de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos (A.A.).
Paralelamente, Afonso descobre que Solange (Alice Wegmann) está grávida e, desconfiado, questiona se é o pai da criança, já que os dois viveram uma noite de amor dias atrás. Determinado a investigar possíveis irregularidades na contabilidade da TCA, ele avisa a Odete Roitman (Debora Bloch) que seguirá adiante, podendo esbarrar nas falcatruas de Marco Aurélio (Alexandre Nero).
Heleninha busca ajuda no AA com apoio de Afonso
Enquanto isso, Ivan (Renato Góes) decide se afastar dos negócios da família Roitman, insatisfeito com a forma como Odete lidou com seu divórcio de Heleninha. Ele confidencia a Raquel (Taís Araújo) que pensa em buscar emprego fora da TCA, mas é pressionado por Odete a ajudá-la em um problema com a Receita Federal antes de oficializar sua saída — algo que pode colocá-lo em sérios apuros.
Já Maria de Fátima (Bella Campos), ao notar que César (Cauã Reymond) está com roupas novas sem saber que são presentes de Odete, é confrontada por Celina (Malu Galli) sobre mentiras contadas a Afonso. Encurralada, ela paga Marina para investigar um segredo da rival. O episódio ainda mostra a preocupação de Odete ao saber que Leonardo (Guilherme Magon) está se recuperando sob os cuidados de Ana Clara.