Heleninha busca ajuda no AA e Afonso descobre gravidez inesperada em ‘Vale Tudo’ desta sexta (15)

Embates, segredos e ameaças movimentam a trama nesta sexta-feir

Heider Sacramento

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:24

Heleninha busca ajuda no AA com apoio de Afonso Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta sexta-feira (15) de “Vale Tudo” promete fortes emoções. Após os recentes acontecimentos envolvendo Tiago (Pedro Waddington), Heleninha (Paolla Oliveira) toma uma decisão importante e, com o apoio de Afonso (Humberto Carrão), participa de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos (A.A.).

Paralelamente, Afonso descobre que Solange (Alice Wegmann) está grávida e, desconfiado, questiona se é o pai da criança, já que os dois viveram uma noite de amor dias atrás. Determinado a investigar possíveis irregularidades na contabilidade da TCA, ele avisa a Odete Roitman (Debora Bloch) que seguirá adiante, podendo esbarrar nas falcatruas de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Enquanto isso, Ivan (Renato Góes) decide se afastar dos negócios da família Roitman, insatisfeito com a forma como Odete lidou com seu divórcio de Heleninha. Ele confidencia a Raquel (Taís Araújo) que pensa em buscar emprego fora da TCA, mas é pressionado por Odete a ajudá-la em um problema com a Receita Federal antes de oficializar sua saída — algo que pode colocá-lo em sérios apuros.