CINEMA BRASILEIRO

Lázaro Ramos e Wagner Moura confirmam parceria em filme biográfico

Ator baiano revelou o projeto durante a Flipelo, em Salvador

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 12:08

Lázaro Ramos e Wagner Moura Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois dos maiores nomes do cinema brasileiro, Lázaro Ramos e Wagner Moura, irão dividir a tela em um novo longa-metragem. A parceria foi confirmada por Lázaro na última terça-feira (12), durante participação no podcast Angu de Grilo, na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelo), em Salvador, que aconteceu no último sábado (09).

O ator revelou apenas que o trabalho será uma cinebiografia de uma personalidade histórica de grande relevância, mas não adiantou o nome do homenageado. Também não foram informadas as datas de início das filmagens ou de lançamento.

A conversa, conduzida pelas jornalistas Flavia Oliveira e Bela Reis, despertou a curiosidade do público presente, já que esta será uma das raras ocasiões em que os dois artistas baianos atuarão juntos no cinema.