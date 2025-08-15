Lázaro Ramos e Wagner Moura confirmam parceria em filme biográfico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 12:08
Dois dos maiores nomes do cinema brasileiro, Lázaro Ramos e Wagner Moura, irão dividir a tela em um novo longa-metragem. A parceria foi confirmada por Lázaro na última terça-feira (12), durante participação no podcast Angu de Grilo, na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelo), em Salvador, que aconteceu no último sábado (09).
O ator revelou apenas que o trabalho será uma cinebiografia de uma personalidade histórica de grande relevância, mas não adiantou o nome do homenageado. Também não foram informadas as datas de início das filmagens ou de lançamento.
Lázaro Ramos e Wagner Moura
A conversa, conduzida pelas jornalistas Flavia Oliveira e Bela Reis, despertou a curiosidade do público presente, já que esta será uma das raras ocasiões em que os dois artistas baianos atuarão juntos no cinema.
Recém premiado como Melhor Ator no Festival de Cannes 2025 por sua performance em O Agente Secreto, Wagner Moura segue em alta no cenário internacional. Além do projeto ao lado de Lázaro, ele também prepara seu retorno aos palcos com a montagem da peça Um Inimigo do Povo, do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen.