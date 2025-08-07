AÇÃO

Livro velho pode ser trocado por muda de planta na Flipelô 2025 em ação de descarte sustentável

Evento no Pelourinho recebe livros didáticos e impressos sem uso para reciclagem

Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:42

Ação vai descartar livros antigos Crédito: Divulgação

Durante a Flipelô 2025, que acontece de 6 a 10 de agosto no Pelourinho, os visitantes terão uma opção para descartar livros que não usam mais de forma ambientalmente correta. Entre os dias 7 e 10, das 9h às 16h, o projeto RODA, coordenado pela startup SOLOS, promove a ação “Livro Velho, Descarte Correto” no Espaço RODA de Sustentabilidade, localizado no Largo Terreiro de Jesus.

A iniciativa recebe livros didáticos desatualizados, apostilas antigas, módulos incompletos, jornais, revistas e outros materiais impressos que não têm mais utilidade. Quem entregar os materiais pode escolher uma muda de planta para levar para casa, oferecida pela Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

Todo o material recolhido será enviado para a Cooperativa de Reciclagem União (CRUN), no bairro de Nazaré, para ser processado. O RODA também é responsável pela gestão dos resíduos durante todo o evento, utilizando um veículo elétrico, conhecido como tuktuk, para recolher os materiais recicláveis sem emissão de carbono. O projeto conta ainda com agendamento online para facilitar a coleta seletiva.

A ação faz parte da programação da Flipelô, que reúne literatura e cultura baiana com entrada gratuita em diversos pontos do Centro Histórico de Salvador. Em 2024, o evento atraiu mais de 250 mil pessoas em cinco dias.

Para a cofundadora da SOLOS, Saville Alves, a ação reforça a importância do descarte correto: “Um livro velho pode abrir novos ciclos quando é tratado com responsabilidade, cuidando do meio ambiente e das pessoas envolvidas na reciclagem.”

A SOLOS, startup que lidera o projeto, atua na promoção da economia circular em grandes eventos, com sistemas inteligentes para o descarte correto de resíduos. Em cinco anos, a empresa já coletou mais de 1.700 toneladas de resíduos, beneficiando catadores e o meio ambiente.

SERVIÇO

Livro Velho, Descarte Correto

Quando: 7 a 10 de agosto de 2025, das 9h às 16h