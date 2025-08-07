Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Livro velho pode ser trocado por muda de planta na Flipelô 2025 em ação de descarte sustentável

Evento no Pelourinho recebe livros didáticos e impressos sem uso para reciclagem

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:42

Ação vai descartar livros antigos
Ação vai descartar livros antigos Crédito: Divulgação

Durante a Flipelô 2025, que acontece de 6 a 10 de agosto no Pelourinho, os visitantes terão uma opção para descartar livros que não usam mais de forma ambientalmente correta. Entre os dias 7 e 10, das 9h às 16h, o projeto RODA, coordenado pela startup SOLOS, promove a ação “Livro Velho, Descarte Correto” no Espaço RODA de Sustentabilidade, localizado no Largo Terreiro de Jesus.

A iniciativa recebe livros didáticos desatualizados, apostilas antigas, módulos incompletos, jornais, revistas e outros materiais impressos que não têm mais utilidade. Quem entregar os materiais pode escolher uma muda de planta para levar para casa, oferecida pela Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

Todo o material recolhido será enviado para a Cooperativa de Reciclagem União (CRUN), no bairro de Nazaré, para ser processado. O RODA também é responsável pela gestão dos resíduos durante todo o evento, utilizando um veículo elétrico, conhecido como tuktuk, para recolher os materiais recicláveis sem emissão de carbono. O projeto conta ainda com agendamento online para facilitar a coleta seletiva.

A ação faz parte da programação da Flipelô, que reúne literatura e cultura baiana com entrada gratuita em diversos pontos do Centro Histórico de Salvador. Em 2024, o evento atraiu mais de 250 mil pessoas em cinco dias.

Para a cofundadora da SOLOS, Saville Alves, a ação reforça a importância do descarte correto: “Um livro velho pode abrir novos ciclos quando é tratado com responsabilidade, cuidando do meio ambiente e das pessoas envolvidas na reciclagem.”

A SOLOS, startup que lidera o projeto, atua na promoção da economia circular em grandes eventos, com sistemas inteligentes para o descarte correto de resíduos. Em cinco anos, a empresa já coletou mais de 1.700 toneladas de resíduos, beneficiando catadores e o meio ambiente.

SERVIÇO

Livro Velho, Descarte Correto

Quando: 7 a 10 de agosto de 2025, das 9h às 16h

Onde: Espaço RODA de Sustentabilidade, Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho, Salvador

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Dono de assistência técnica é preso em Feira por envolvimento em esquema de furto de peças de celular

Dono de assistência técnica é preso em Feira por envolvimento em esquema de furto de peças de celular
Imagem - Vídeo: homem desaparece após ser arrastado pelas ondas em praia do Litoral Norte

Vídeo: homem desaparece após ser arrastado pelas ondas em praia do Litoral Norte

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares
01

Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares

Imagem - Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa
02

Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa

Imagem - Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'
03

Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
04

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação