Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:15
A NFL anunciou nesta quinta-feira (14) que a colombiana Karol G será a grande atração do show do intervalo na partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, que acontece no dia 5 de setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo. A apresentação será transmitida ao vivo pelo YouTube.
Além do show, o evento contará com momentos musicais especiais antes da bola rolar: Ana Castela será responsável por cantar o hino nacional brasileiro, enquanto o músico americano Kamasi Washington interpretará o hino dos Estados Unidos.
Essa será a segunda vez que a liga realiza um jogo no Brasil. Na edição de 2024, o intervalo ficou sob o comando de Anitta, e Luísa Sonza foi a escolhida para cantar o hino nacional.
O evento promete unir o clima do futebol americano a grandes performances musicais, atraindo tanto fãs do esporte quanto amantes da música.