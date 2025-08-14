Acesse sua conta
NFL: Karol G e Ana Castela são confirmadas como atrações do intervalo da partida no Brasil

Partida entre Chiefs e Chargers acontecerá no dia 5 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:15

Karol G e Ana Castela são as atrações do intervalo da partida no Brasil Crédito: Divulgação 

A NFL anunciou nesta quinta-feira (14) que a colombiana Karol G será a grande atração do show do intervalo na partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, que acontece no dia 5 de setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo. A apresentação será transmitida ao vivo pelo YouTube.

Além do show, o evento contará com momentos musicais especiais antes da bola rolar: Ana Castela será responsável por cantar o hino nacional brasileiro, enquanto o músico americano Kamasi Washington interpretará o hino dos Estados Unidos.

NFL: Karol G e Ana Castela são as atrações da partida no Brasil

NFL: Karol G e Ana Castela são as atrações do intervalo da partida no Brasil por Divulgação
Karol G será atração do intervalo da partida no Brasil por Divulgação
Arena Corinthians com postes de futebol americano por Reprodução I Instagram
Ana Castela será atração do intervalo da partida no Brasil por Reprodução e Divulgação
1 de 4
NFL: Karol G e Ana Castela são as atrações do intervalo da partida no Brasil por Divulgação

Essa será a segunda vez que a liga realiza um jogo no Brasil. Na edição de 2024, o intervalo ficou sob o comando de Anitta, e Luísa Sonza foi a escolhida para cantar o hino nacional.

O evento promete unir o clima do futebol americano a grandes performances musicais, atraindo tanto fãs do esporte quanto amantes da música.

