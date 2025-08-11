Acesse sua conta
Filha de Arlindo Cruz se despede e revela decisão marcante no enterro do pai: 'Nosso último dia'

O cantor e compositor morreu na última sexta-feira (08)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:30

Flora Cruz atualiza estado de saúde do pai Arlindo Cruz
Flora Cruz atualiza estado de saúde do pai Arlindo Cruz Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Flora Cruz, influenciadora digital e filha de Arlindo Cruz, comoveu as redes sociais ao se despedir publicamente do pai. A mensagem foi publicada no último domingo (10), dia em que o corpo do cantor foi sepultado no Rio de Janeiro, coincidindo com o Dia dos Pais.

O artista, ícone do samba brasileiro, morreu na sexta-feira (08), aos 66 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Desde 2017, Arlindo enfrentava complicações severas após sofrer um AVC e vinha passando por internações frequentes nos últimos meses.

Em sua homenagem, Flora destacou o simbolismo da data escolhida para o sepultamento e a dor de viver essa despedida. “Perdi o meu amor, a melhor parte de mim. Escolhi enterrar meu pai no Dia dos Pais para que esse fosse nosso último dia juntos, de corpo presente. É tão difícil, pai”, escreveu.

Ela também relembrou os anos de luta ao lado do sambista durante sua recuperação. “Não consigo acreditar, por mais ‘natural’ que pareça. Fiz tudo que estava ao meu alcance e além dele. Cumpri minha missão nesta vida. Quero te encontrar na eternidade, nos meus sonhos, no Orun. Quero ser sua filha em todas as vidas. Não vai existir um dia em que eu não vá honrar seu nome. Para sempre, meu grande amor”, completou.

O velório de Arlindo Cruz aconteceu no sábado (09) e se estendeu até a manhã de domingo, reunindo familiares, amigos e fãs no Cemitério Jardim da Saudade, na Zona Oeste do Rio. O momento marcou o último adeus a um dos maiores representantes do samba, cuja obra e carisma seguirão vivos na memória do público.

