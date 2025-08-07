Acesse sua conta
Gabi Prado se desespera após publicar foto do filho por engano: 'Não compartilhem'

Influenciadora pede que imagem do bebê não seja compartilhada por respeito ao seu momento e decisão pessoal

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:03

Gabi Prado se desespera após compartilhar foto do filho
Crédito: Reprodução/Instagram

Na manhã desta quinta-feira (07), a influenciadora Gabi Prado surgiu abalada nos stories do Instagram após um deslize que a deixou profundamente angustiada: ela publicou, por engano, uma foto do filho para todo o público, quando pretendia compartilhar apenas com seus “melhores amigos”.

Aos prantos, a criadora de conteúdo pediu empatia aos seguidores e reforçou que sua escolha sempre foi preservar a imagem do bebê. “Espero de coração que vocês entendam por que nunca mostrei meu filho. Já venho sendo alvo de ataques há mais de cinco anos, e na gravidez, isso me afetou ainda mais”, desabafou.

Gabi contou que a gestação foi marcada pelo medo causado pelo comportamento de haters. Segundo ela, essas críticas contribuíram para que o período fosse ainda mais delicado. “Passei a gravidez inteira apreensiva, por isso decidi desde o nascimento que ele não seria exposto”, revelou.

Ela explicou que a foto publicada era para ser enviada apenas para uma lista restrita, mas acabou sendo postada publicamente. “Era para os melhores amigos, e acabei postando para todos. Em questão de minutos, mais de 300 mil pessoas já tinham visto”, lamentou.

Com a voz embargada, a influenciadora fez um apelo sincero: “Peço, do fundo do meu coração, que vocês não compartilhem. Que perfis de fofoca também respeitem esse momento. Isso é um direito meu como mãe”.

Ao finalizar, Gabi comentou que ainda está no puerpério e enfrenta dias difíceis, mesmo tentando se manter firme. “Meu filho é lindo, tem saúde e é o maior sonho da minha vida. Mas lidar com tudo isso ainda é muito pesado”, afirmou, reforçando a importância de respeitar sua decisão de manter a criança longe dos holofotes.

