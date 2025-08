LARGO DO PELOURINHO

Abertura da Flipelô nesta quarta (6) terá musical em homenagem a Dias Gomes

Espetáculo ‘Os dias bem amados: vida e obra de um autor baiano’ é dirigido por Gil Vicente Tavares

Nesta quarta-feira (6), às 19h, o Largo do Pelourinho vai receber o espetáculo ‘Os dias bem amados: vida e obra de um autor baiano’ - musical dirigido por Gil Vicente Tavares que marca a abertura da 9ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). O escritor e dramaturgo baiano Dias Gomes é o homenageado do evento em 2025. >

