Orkestra Rumpilezz realiza ensaio aberto em Salvador

No repertório, a bigband fará um passeio entre os diversos arranjos concebidos junto ao maestro Letieres Leite

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 10:31

Orkestra Rumpilezz Crédito: Divulgação

Nos preparativos para a apresentação no JAM no MAM, a Orkestra Rumpilezz promoverá um ensaio aberto especial na capital baiana. O evento é gratuito e acontece no dia 7 de agosto, a partir das 19h, no CineTeatro 2 de Julho, no bairro da Federação. No repertório, a bigband fará um passeio entre os diversos arranjos concebidos junto ao maestro Letieres Leite, como os projetos "Moacir de Todos os Santos" e "Rumpilezz Visita Caymmi", além dos álbuns autorais "Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz" e "A Saga da Travessia".

"Abrir as portas do ensaio era uma prática comum do maestro, que gostava de criar esse espaço de interação com o público e com outros músicos da cidade que vinham acompanhar esse processo. Para nós, é uma alegria e uma responsabilidade manter essa tradição", comenta Guiga Scott, músico da Orkestra Rumpilezz e membro da Comissão Artística do grupo.

RUMPILEZZ NO MAM

No dia 9 de agosto, a tradicional JAM no MAM terá uma edição memorável. A Orkestra Rumpilezz é a convidada especial da noite, em homenagem à inauguração da praça que, desde maio de 2024, foi nomeada como Praça Maestro Letieres Leite, identificando a área externa do Museu de Arte Moderna da Bahia onde a JAM acontece.