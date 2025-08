LITERATURA

Flipelô começa nesta quarta-feira (6) e terá mesas de debate, espetáculos teatrais e musicais

Abertura oficial será dedicada a Dias Gomes, escritor homenageado desta edição

Roberto Midlej

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 06:00

Flávia Lins e Silva, Dênisson Padilha, Lilia Schwarcz e Gauz Crédito: 1) reprodução; 2) Marlon Chagas; 3) divulgação; 4) reprodução

Os amantes das letras já podem ir encerrando a contagem regressiva: começa amanhã, finalmente, a nona edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô, com programação 100% gratuita. A abertura, às 19h, será com o musical Os Dias Bem-Amados: Vida e Obra de um Autor Baiano, dirigido por Gil Vicente Tavares. A apresentação será no Largo do Pelourinho. O espetáculo é dedicado a Dias Gomes (1922-1999), autor homenageado deste ano. >

A programação, que segue até domingo, receberá escritores de diversos estados brasileiros, além de nomes internacionais, como a norte-americana Tracy K. Smith, a indiana Shelly Bhoil, a portuguesa Anabela Mota Ribeiro, a chilena Andrea Jeftanovic e o argentino Leopoldo Castilla.>

Outro destaque entre os convidados estrangeiros é o marfinense Armand Patrick Gbaka-Brédé, conhecido como Gauz. O escritor de 54 anos é conhecido por tratar em seus livros de temas como de imigração, colonização, trabalho e identidade. Em 2018, Gauz venceu o Grand Prix Afrique, pelo livro Camarade Papa, que é passado em 1880 e conta a história de Dabilly, um jovem que foge da França e de uma carreira na fábrica para tentar a aventura colonial na África. Em 2023, o marfinense foi selecionado para o International Booker Prize em 2023. >

Gauz estará no sábado, às 11h, na Casa Motiva, para o evento Com a Palavra, o Escritor, que terá mediação de Ana Rosa Neves Ramos. O tema da conversa será Migração, Margem e Memória. O moçambicano Adelino Timóteo é outro escritor internacional que participa da Flipelô: na sexta-feira, às 11h, ele estará na Casa Motiva, numa conversa mediada por Iuri Barreto, chamada Conversas Transatlânticas.>

A Casa Motiva, que entra pela primeira vez na Flipelô, vai funcionar na Casa Vale do Dendê, na Rua das Laranjeiras. Quem também vai aparecer por lá no sábado, às 17h30 é Tatiana Dias Gomes - neta do escritor Dias Gomes. Tatiana estará na apresentação musical Nas Trilhas das Novelas, no sábado, às 17h30, embalada por canções que fizeram sucesso nas obras criadas pelo autor homenageado da Flipelô.>

Crianças>

Como nas edições anteriores, a criançada terá atenção especial: o Espaço Infantil Mabel Velloso, que funcionará na Praça das Artes. Ali, haverá uma programação com contação de histórias, lançamento de publicações de autores baianos, animação cultural e oficinas criativas. >

Na quinta-feira, às 15h, a escritora Flávia Lins e Silva participa de um papo com os leitores, mediado por Catarina Neris. Flávia é a criadora de uma das séries nacionais infantis mais populares entre as crianças: DPA - Detetives do Prédio Azul, que estreou em 2012 no canal Gloob e segue no ar até hoje. No sábado, às 15h, o Espaço Mabel Velloso deve ter o seu evento mais disputado: bate-papo com a escritora Thalita Rebouças, autora da coleção Fala Sério, Mãe e de livros como Diário de Uma Garota Esquisita.>

Os autores baianos também vão ter destaque no evento, especialmente na Casa das Editoras Baianas, que vai funcionar na Igreja de São Pedro do Clérigos, no Terreiro de Jesus. Nove editoras locais marcarão presença: Segundo Selo, Solisluna, Caramurê, Arpillera, P55, Mondrondo, Paralelo13S, Futuca Cuca e Villa Olívia.>

Dênisson Padilha, escritor baiano, vai participar na sexta-feira, às 16h, no Museu Eugênio Teixeria Leal, de uma mesa com a amapaense Lulih Rojanski, com mediação da jornalista Luisa Sá Lassere. >

“Na conversa, vamos tratar da barreira que há entre ser ou não ser de algum lugar e sobre isso ser um pressuposto - ou não - para a gente poder falar de dramas universais. O título da mesa é uma pergunta retórica: 'De que terra você é? Eu sou da literatura’. Na mesa, falamos de dramas universais, como orfandade, amores e violência”, diz Dênisson, que vai falar também sobre seu livro mais recente, Fúria Talvez, publicado pela editora baiana P55.>

A música também estará presente nos cinco dias de Flipelô. Na quinta, às 14h, na Igreja São Pedro dos Clérigos, a Camerata da Osba realiza a apresentação Quarteto Novo. No sábado, Gerônimo Santana e Banda Monte Serrat, às 20h, fazem a apresentação na Trilha dos Personagens, no Largo do Pelourinho. O encerramento da Flipelô, no domingo, às 18h, será no Largo do Pelourinho, com uma apresentação da Orquestra Afrosinfônica.>

Destaques da Flipelô>

Quarta-feira, 6>

19h Abertura, com o espetáculo Os Dias Bem-Amados: Vida e Obra de Uum Autor Baiano>

Quinta-feira, 7>

16h O Afrofuturismo e as narrativas de resistência. Com Anderson Shon e Ale Santos>

15h Bate-papo com Flávia Lins e Silva. Espaço Mabel Velloso, na Praça das Artes>

Sexta-feira, 8>

18h Literatura Que Dá Samba. Com Luiz Antônio Simas. Local: Largo do Pelourinho>

Sábado, 9>

9h Angu de Grilo Convida Lázaro Ramos. Com Flávia Oliveira, Isabela Reis e Lázaro Ramos. Local: Teatro Sesc-Senac>

11h Bate-papo com o escritor Gauz e mediação de Ana Rosa Neves Ramos. Local: Vale do Dendê (Rua das Laranjeiras)>

19h Lançamento do livro Poemas, Apenas Poemas, de Antonia Torreão Herrera. Local: Igreja São Pedro dos Clérigos>

Domingo, 10>

18h Encerramento, com Orquestra Afrosinfônica>