Heleninha Roitman para de beber em Vale Tudo? Saiba o que aconteceu na versão original

Personagem passa a trama lutando contra o alcoolismo

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:04

Renata Sorrah e Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução

O remake da novela "Vale Tudo" passou por algumas alterações com relação à versão original. Mas uma coisa permaneceu a mesma: o alcoolismo de Heleninha Roitman. Assim como aconteceu com a personagem vivida por Renata Sorrah em 1988, a artista plástica interpretada por Paolla Oliveira também luta contra a doença ao longo da trama.

Na primeira versão, tudo muda quando uma verdade sobre o passado vem à tona. Heleninha descobre que não foi a responsável pela morte do irmão gêmeo, Leonardo, nem pelo incêndio que quase matou o filho, Tiago. A revelação foi feita pela ex-empregada Ruth, libertando a personagem de uma culpa que carregava ao longo de anos.

Odete Roitman foi quem fez Heleninha acreditar que era a responsável pelos dois atos. O objetivo era esconder seus próprios erros - afinal, ela era a verdadeira culpada. Porém, diferente da novela de 1988, Leonardo está vivo no remake e, em breve, deve se encontrar com a irmã. Isso, inclusive, deve ser o estopim para uma virada de chave.

Assim como na versão original, a artista plástica passa a frequentar os Alcoólicos Anônimos (AA). Mas, em 1988, foi por incentivo de William (Dennis Carvalho). Ele se torna seu novo par romântico.

Já no remake, ela começa a ir para as reuniões do AA após ver Tiago (Pedro Waddington) seguindo seus passos e se envolvendo com bebida. Outra diferença é que, na novela atual, ela engatará um romance com Renato (João Vicente de Castro). Porém, não há informações oficiais de que eles ficarão juntos até o fim da trama.

Mas, então, Heleninha para de beber? Na versão original, sim. No último capítulo, ela revela estar há um ano longe do álcool. Além disso, organiza uma exposição com suas obras, marcando uma fase de superação e recomeço.