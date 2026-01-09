Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A ilha fundada por franceses no Brasil chama atenção por casarões preservados e ruas de paralelepípedo

Explore o maior conjunto arquitetônico português fora de Portugal

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:00

Um guia completo sobre as tradições, sabores e história da capital maranhense
Um guia completo sobre as tradições, sabores e história da capital maranhense Crédito: Reprodução YouTube

Você sabia que existe uma capital brasileira cercada por mar e fundada por franceses? São Luís oferece uma mistura rara de influências europeias que moldaram sua identidade urbana e cultural marcante.

Cada detalhe da cidade revela uma trajetória que une o passado colonial à vida moderna. Preparamos um roteiro completo para você aproveitar o melhor que essa ilha fascinante tem a oferecer hoje.

Atins (Maranhão)

Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
Atins (Maranhão) por Reprodução / Web
1 de 5
Atins (Maranhão) por Reprodução / Web

Patrimônio mundial em cada esquina

São Luís é reconhecida mundialmente por abrigar o maior conjunto de arquitetura portuguesa da América Latina. O título de Patrimônio Cultural da Humanidade garante a preservação dessa história em meio ao progresso.

A capital vive em harmonia com o litoral, onde o vento e a luz ditam as regras. Não é surpresa que a região seja carinhosamente apelidada de “Ilha do Amor” por seus moradores.

LEIA MAIS 

Paraíso turístico da Chapada Diamantina aprova cobrança de taxa de até R$ 53 para turistas

Aeroporto de paraíso turístico da Bahia 'fecha' por superlotação para o Réveillon

Esse paraíso faz mistura do Brasil com Egito e tem passeios em dromedários e dunas douradas

Não tem mar, nem praia famosa, mas as águas desse paraíso fazem qualquer um descansar; conheça

O charme das origens europeias

O passeio pelo Centro Histórico permite uma viagem no tempo por entre ruas de paralelepípedos. Os antigos casarões revestidos de azulejos portugueses serviam para combater o calor e a umidade bem intensos.

Essa luz refletida nas paredes cria uma atmosfera poética que encanta os visitantes durante o passeio. Prédios como o Teatro Arthur Azevedo mostram a relevância cultural que a cidade sempre teve.

A força das tradições ludovicenses

O ritmo do reggae domina os bairros e cria uma identidade cultural fortíssima em São Luís. Grandes sistemas de som, chamados radiolas, garantem a diversão com uma dança em par bem característica.

Quando chega o mês de junho, o Bumba Meu Boi brilha com sotaques e bordados incríveis. Essas festas reforçam a fama de “Atenas brasileira” e conectam diferentes gerações através da arte popular.

Gastronomia que abraça o visitante

A comida maranhense é um convite para descobrir sabores regionais autênticos e ingredientes muito frescos. O tradicional arroz de cuxá mistura gergelim e camarão em uma receita que atravessa o tempo.

Pratos com caranguejo e camarão são servidos em abundância nas orlas e nos centros gastronômicos. Além disso, o doce sabor do Guaraná Jesus é o acompanhamento perfeito para qualquer refeição na ilha.

Escolhendo a data da sua viagem

Planejar a época da visita é fundamental para aproveitar o clima tropical da capital maranhense. Embora o verão seja chuvoso, ele oferece ventos ideais para quem gosta de lazer e esportes.

As festas de São João, em junho, transformam a cidade em um palco de pura magia. Por outro lado, o outono e a primavera são perfeitos para explorar museus e centros culturais locais.

Mais recentes

Imagem - Ivete Sangalo aparece de surpresa e canta em roda de samba em Trancoso; VÍDEOS

Ivete Sangalo aparece de surpresa e canta em roda de samba em Trancoso; VÍDEOS
Imagem - BBB 26: confira como, quando e onde assistir à live da Maratona Big Day

BBB 26: confira como, quando e onde assistir à live da Maratona Big Day
Imagem - O que acontece depois de hoje (9 de janeiro) redefine escolhas importantes: 3 signos sentem o impacto e enxergam um novo caminho

O que acontece depois de hoje (9 de janeiro) redefine escolhas importantes: 3 signos sentem o impacto e enxergam um novo caminho

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais
03

Morte de Michael Schumacher exatos 13 anos após acidente do ex-piloto gera caos nas redes sociais

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos