VÍDEO: Caso Hytalo Santos vira música e viraliza nas redes sociais

Cantores fizeram música com caso de influenciador acusado de abuso de menores exposto por Felca

Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 22:11

Há quem diga que quase tudo no Brasil termina em pizza, no caso de Hytalo Santos, o caso virou hit. Os cantores Diguinho Batidão e JL O Trem usaram o caso de exposed do influencer como citação em música.

Apesar de casos de abuso de menores já terem sido relatados e notificados no Brasil, o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, usou seu canal no YouTube, com mais de 6 milhões de inscritos, para alerta de forma lúcida, simples e aprofundada o que significa a “adultização”, um termo que se refere ao uso de imagens de menores de idade de forma pejorativa para, de fato, aparentar atitudes e aparência adulta, tendo em vista a inocência das crianças.

“O tigrinho filho da p*ta levou o dinheiro do gás. Cadê o Hytalo Santos que ninguém nunca viu mais? Eu digo já, eu digo fuja. Lá vem a viatura (repete)”, diz os versos da música.

Em seguida, aos risos, os dois chegam caçoar da situação. “O Felca chegou e deu uma lapada. As contas dos carregados foi tudo desativada (sic). Eu digo já, eu digo fuja. Lá vem a viatura”. O vídeo já alcançou mais de 500 mil visualizações no Instagram.

Apesar da brincadeira, o momento acende um debate importante a respeito da exploração da imagem de menores, sobretudo nas redes sociais. Hytalo Santos fazia uma espécie de reality em uma casa, semelhante aos conteúdos publicados pelo influenciador Carlinhos Maia.

Quando fazia parte de um grupo de dança, ele conheceu Kamylinha, na época com 12 anos, e desde então publica conteúdos com a jovem vestida de forma adultizada e com uso de maquiagens pesadas e fortes. Hoje Kamylinha tem 17 anos. Ambos tiveram as contas desativadas no Instagram.

Suspensões de contas e investigações

Apesar da desativação da conta do influenciador ter pego muitos seguidores de surpresa, Hytalo teria acumulado 144 notificações em outra plataforma, o TikTok, por violar regras da plataforma.

Nesse período, a conta de Hytalo foi derrubada diversas vezes. Em apenas uma semana, ele chegou a ter quatro suspensões. Ele chegou a processar o TikTok, solicitando R$ 50 mil por danos morais.

Em março de 2023, o perfil do influenciador foi desativado de forma definitiva. A ByteDance, que controla o TikTok, informou que o influenciador já havia recebido mais de 140 avisos de violações, de acordo com o portal Hugo Gloss.

No mesmo mês, o influenciador conseguiu uma liminar para voltar à rede. No entanto, a Justiça de São Paulo identificou conteúdos que colocavam menores em risco. No entanto, o prazo acabou e os vídeos continuam no ar. Em resposta ao jornal CORREIO, o Ministério Público da Paraíba (MP-PB) informou que investiga denúncias contra Hytalo por exploração de menores desde 2024.