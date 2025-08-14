MANDADO

Justiça autoriza novas buscas em três endereços de Hytalo Santos

Na quarta (13), policiais militares estiveram na residência do influenciador, mas encontraram a casa esvaziada

Tharsila Prates

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 17:56

Hytalo Santos Crédito: Reprodução

A Justiça da Paraíba autorizou novas buscas e apreensões em três endereços do influencer Hytalo Santos em João Pessoa: na residência do influenciador, um condomínio de luxo no bairro Portal do Sol; um prédio empresarial no bairro Expedicionários; e um prédio empresarial no bairro dos Estados.

A decisão, assinada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino, também trata o marido do influenciador, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, como investigado e também alvo das buscas. As informações são do g1 da Paraíba.

Hytalo é investigado por exploração e exposição de menores. Ainda não se sabe oficialmente por que o esposo dele está sendo investigado. Após o caso vir à tona, porém, com as denúncias do youtuber Felca, internautas resgataram um vídeo de 2021 em que Euro expõe supostas atitudes do influenciador em relação a crianças. Euro afirma que Hytalo “usa crianças” e “faz o que imaginam e o que não imaginam” com elas.

Na época, Euro reforçou ainda que a relação de Hytalo com as crianças era exagerada. “Vocês veem como ele trata as crianças na internet? Se vissem pessoalmente… Dá até nojo, de tanto que ele baba, de tanto que ele faz. Eu mesmo tenho até ciúmes de tanto que ele trata bem essas crianças.”

Casa esvaziada

Nessa quarta-feira (13), policiais militares estiveram no condomínio de luxo onde mora Hytalo, mas não o encontraram na residência e, além disso, o local estava esvaziado - uma máquina de lavar, no entanto, estava em funcionamento.

De acordo com o juiz Adhailton Lacet, as equipes que cumpriram o mandado na quarta-feira foram informadas no local que "ele [Hytalo] saiu com muitos equipamentos" dentro de um veículo antes da chegada dos policiais. O mandado, portanto, não foi cumprido e motivou a determinação da Justiça para novas buscas hoje (14).

Também na quarta, a defesa de Hytalo Santos anunciou que deixou o caso. "Foi só decisão empresarial mesmo. Analisamos que havia incompatibilidade com os interesses de alguns clientes nossos", revelou Rinaldo Mouzalas, ex-advogado do influenciador ao Portal LeoDias.

Posicionamento

Em nota enviada à imprensa, Hytalo negou qualquer irregularidade e reforçou que “sempre agiu dentro da lei”. Segundo o influenciador, todo o conteúdo envolvendo menores foi produzido com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis. Ele destacou ainda que permanece à disposição das autoridades para esclarecimentos.

“Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes”, declarou Hytalo, na nota.