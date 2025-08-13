Acesse sua conta
Vizinhos de Hytalo Santos denunciaram festas com adolescentes seminuas e álcool, diz MP

Influenciador teve contas bloqueadas e desmonetizadas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:43

Hytalo Santos
Hytalo Santos Crédito: Reprodução

Vizinhos do influenciador Hytalo Santos denunciaram que ele fazia festas com menores de idade de topless e com bebidas alcoólicas liberadas no condomínio onde ele mora, na cidade de Bayeux, Região Metropolitana de João Pessoa. As denúncias foram feitas para o Ministério Público da Paraíba, que investiga o influenciador por exposição de menores nas redes sociais.

As investigações começaram no final do ano passado. "Até tarde da noite havia muitos eventos atrapalhando o sono dos condôminos, transitar dentro do condomínio com adolescentes fazendo topless na moto para exibir tatuagem nas costas, festas regadas com bebidas alcoólicas. Então, foi a partir daí que começou nossa apuração", explicou a promotora Ana Maria França ao portal G1.

Com a viralização de um vídeo do influenciador Felca falando sobre o tema, o assunto tem tomado conta do noticiário nacional e chegou até o Congresso e o governo federal, com promessas de avançar projetos para proteger crianças.

Na terça, a pedido do MP, as contas de Hytalo nas redes sociais foram bloqueadas. Ele também está proibido de manter contato com os adolescentes citados na investigação.

A Justiça determinou também que os conteúdos de Hytalo em redes sociais devem ser desmonetizados, ou seja, não devem gerar dinheiro para ele.

Hytalo foi ouvido pelo MP em 30 de maio desse ano. Um outro processo do MP em João Pessoa já ouviu as vítimas, que para evitar novos traumas não serão ouvidas novamente. O influenciador nega as acusações.

Procurada, a Meta, responsável pelo Instagram, não comentou a decisão judicial que determina bloqueio da conta. Já o Google, dono do Youtube, diz que ainda não foi intimado, mas que o canal de Hytalo já é alvo de várias medidas por parte da empresa, incluindo a desmonetização e remoção de conteúdos que violam as regras da plataforma. Os vídeos são restritos para maiores de idade atualmente. O TikTok informou que o perfil de Hytalo foi banido em 2023 e uma nova conta foi retirada do ar em 2025.

