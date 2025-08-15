ENTREGOU TUDO

VÍDEO: Léo Santana surpreende e 'invade' aula de FitDance em academia de Salvador

Alunos comemoraram a presença do cantor dançando seus próprios hits

Era para ser só mais uma divertida aula de FitDance na academia BodyTech, em Salvador, mas uma surpresa pra lá de gigante deixou todo mundo boquiaberto na sala de ginástica.

"Nós estávamos fazendo uma aula de FitDance e Léo, ele malha lá na Bodytech do Shopping da Bahia. Então, quando ele terminou de fazer a musculação, ele foi para o cardio, na escada, e a escada fica do lado da sala de FitDance. Aí, ele estava olhando para a sala da gente, e a gente convidou ele para vir dançar com a gente. Só que ele veio mesmo! Quando ele terminou de fazer o cardio, ele veio, e a gente ficou super feliz", conta a empresária Maíra Lobão, uma das alunas.

Carismático, o cantor começou a dançar com a turma e pediu ao professor, Juninho DuMel, para tocar o hit 'Desliza', sucesso que gravou ao lado de Melody e ficou popularmente conhecido como 'Ólhinho'. "Ele escolheu essa música, que está super estourada. E aí, a gente dançou com ele, e foi muito legal. Ele é muito simpático, muito humilde, realmente uma estrela acessível. Se todo mundo fosse assim, ia ser incrível. Foi muito legal. E o mais engraçado foi que ele estava lá super na dele, super tranquilo. Então, tipo, ninguém ficou fazendo a fã louca, sabe? Todo mundo é fã, lógico, mas como ele estava super tranquilo, era tipo um brother dançando com a gente, sabe? Só que, no caso, dançando a música dele, Léo Santana. Foi surreal", acrescenta Maíra.

Além do sucesso com Melody, Léo também se divertiu dançando Zona de Perigo, que fez enorme sucesso no Carnaval de 2023.