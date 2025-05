JOGO ABENÇOADO

Papa Leão 14 aceita participar de jogo beneficente de tênis: 'Eu jogo, mas não tão bem'

Robert Prevost aproveitou para brincar com os jornalistas sobre a presença de Jannik Sinner, número 1 do ranking ATP

Após a descoberta que o novo Papa Leão 14 é fã e praticante de tênis, o líder da Igreja Católica aceitou fazer uma partida beneficente de tênis. Em bate-papo com a imprensa, Robert Prevost aproveitou para brincar com os jornalistas sobre a presença de Jannik Sinner, o número 1 do ranking ATP.>