DÚVIDA SANADA

Coração americano ou peruano? Saiba quais são os times que o papa Leão 14 torce

Nascido nos Estados Unidos e naturalizado peruano, Robert Prevost tem fortes vínculos com o país sul-americano

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de maio de 2025 às 16:31

Papa Leão XIV Crédito: Reprodução

Desde que Robert Prevost foi escolhido como o novo papa Leão 14, muitos passaram a se perguntar qual seria o seu clube do coração. A curiosidade não é à toa — seu antecessor, o papa Francisco, tornou-se conhecido como torcedor declarado do San Lorenzo, da Argentina. >

No caso de Leão 14, embora ainda não tenha se manifestado publicamente sobre o assunto, o jornalista peruano Osler Lesclano afirmou em entrevista à TV Perú Noticias que o novo pontífice é torcedor do Alianza Lima, um dos clubes mais tradicionais do futebol peruano.>

Segundo Lesclano, o papa já demonstrava essa ligação desde 2018, quando participou da Festa da Cruz de Motupe no Peru. “Ele é muito próximo da juventude, das paróquias e do esporte. É apoiador do Alianza Lima, assim como o bispo Daniel Turley Murphy. Ambos fazem parte da Ordem de Santo Agostinho”, disse o jornalista.>

Nascido nos Estados Unidos e naturalizado peruano, Robert Prevost tem fortes vínculos com o país sul-americano. A informação sobre seu envolvimento com o clube peruano ainda não foi confirmada oficialmente pelo Vaticano, mas reacendeu o debate entre fiéis e torcedores nas redes sociais.>

No beisebol

O papa Leão 14 também é fã de beisebol e acompanha o esporte desde a infância. Neste caso, sua torcida é pelo Chicago White Sox, equipe da sua cidade natal, nos Estados Unidos.>