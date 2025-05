TIME DE CORAÇÃO

Bahia ou Vitória? Descubra o time do arcebispo de Salvador, membro do conclave

Dom Sérgio da Rocha é um dos sete brasileiros que vão participar da votação para o cargo mais alto da Igreja Católica

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de maio de 2025 às 19:00

Dom Sérgio Crédito: Marco Aurélio/Arquivo CORREIO

Quem será o próximo papa? Provavelmente esta é a pergunta mais discutida desde a morte do papa Francisco. O conclave que vai eleger o sucessor do papado começou nesta quarta-feira (7) e o arcebispo de Salvador, Dom Sérgio da Rocha, é um dos sete brasileiros que vão participar da votação para o cargo mais alto da Igreja Católica. Mesmo sem estar incluído na lista de cotados para assumir a função, a pergunta fica no ar: Dom Sérgio é Bahia ou Vitória?>

Para a infelicidade dos baianos, o Palmeiras é o time de coração do arcebispo, que nasceu em Dobrada (SP) em 1959, mas recebeu o Título de Cidadão Baiano no mês passado. A informação foi divulgada em reportagem do ge, que conversou com assessores próximos, amigos, familiares e alguns dos cardeais brasileiros para responder os times de coração de cada um.>

Os times dos cardeais brasileiros:

Dom Jaime Spengler (arcebispo de Porto Alegre): Internacional

Dom João Braz de Aviz (arcebispo emérito de Brasília): Palmeiras

Dom Leonardo Ulrich Steiner (arcebispo de Manaus): Criciúma

Dom Odilo Scherer (arcebispo de São Paulo): Athletico-PR e Santos

Dom Orani João Tempesta (arcebispo do Rio de Janeiro): Santos

Dom Paulo Cezar Costa (arcebispo de Brasília): Vasco

Dom Raymundo Damasceno Assis* (arcebispo emérito de Aparecida-SP): Botafogo

Dom Sergio da Rocha (arcebispo de Salvador): Palmeiras



* Não pode votar no conclave, mas pode ser eleito papa >

Quem é Dom Sérgio da Rocha?

Atualmente Dom Sérgio da Rocha ocupa o cargo de arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil e foi nomeado membro da Congregação para os Bispos pelo Papa Francisco. A congregação é um dos principais órgãos da Cúria Romana, que é responsável pela criação das dioceses, nomeação de bispos entre outras coisas.>

Dom Sérgio também foi nomeado como integrante do Conselho de Cardeais em 2023 e virou cardeal pelas mãos do Papa Francisco, em 2016. Antes de chegar a Salvador, foi arcebispo em Teresina e Brasília. >

Questionado sobre a possibilidade, Dom Sérgio, que é colunista do CORREIO, desconversou, mas não descartou as chances. “Nós vamos ter esse momento em que toda a Igreja será convidada a rezar pela eleição do futuro papa. Quanto às especulações [sobre a viabilidade de ser o novo papa], elas sempre existem, mas nós sabemos que o Espírito Santo sempre surpreende a Igreja. Nos últimos conclaves, tivemos surpresas”, declarou na segunda-feira (21).>