Cardeal 'baiano', Dom Sérgio da Rocha é o brasileiro com mais chances de se tornar novo Papa

Conclave deve começar por volta de 6 de maio

Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2025 às 13:39

Dom Sérgio pode ser o próximo papa, segundo especialistas Crédito: Marco Aurélio/Arquivo CORREIO

Quem será o próximo papa? Provavelmente esta é a pergunta mais discutida desde a morte do papa Francisco, na segunda-feira (21), e, segundo especialistas, há um "baiano" entre os cotados para o cargo mais alto da Igreja Católica. >

Para os vaticanistas, Dom Sérgio da Rocha, que nasceu em Dobrada (SP) em 1959, mas recebeu o Título de Cidadão Baiano no mês passado, é o brasileiro que tem mais potencial no conclave, no entanto, é improvável que seja eleito de forma consecutiva outro papa latino.>

Atualmente ele ocupa o cargo de arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil e foi nomeado membro da Congregação para os Bispos pelo Papa Francisco. A congregação é um dos principais órgãos da Cúria Romana, que é responsável pela criação das dioceses, nomeação de bispos entre outras coisas. >

Dom Sérgio também foi nomeado como integrante do Conselho de Cardeais em 2023 e virou cardeal pelas mãos do Papa Francisco, em 2016. Antes de chegar a Salvador, foi arcebispo em Teresina e Brasília. >

Questionado sobre a possibilidade, Dom Sérgio, que é colunista do CORREIO, desconversou, mas não descartou as chances. “Nós vamos ter esse momento em que toda a Igreja será convidada a rezar pela eleição do futuro papa. Quanto às especulações [sobre a viabilidade de ser o novo papa], elas sempre existem, mas nós sabemos que o Espírito Santo sempre surpreende a Igreja. Nos últimos conclaves, tivemos surpresas”, declarou na segunda-feira (21).>

Dom Sérgio da Rocha ressaltou que, agora, a prioridade é orar pelo papa Francisco. “Nesse momento, eu creio que o mais importante é a oração pelo Papa, é continuarmos unidos como igreja e, claro, quando chegar o momento, rezar ainda mais pela Igreja e pela eleição do papa”, disse.>

Como é feito o conclave?

A morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21) abre o período conhecido como "Sé Vacante" e dá início aos preparativos para o funeral do líder religioso e organização dos preparativos para a eleição de um novo pontífice. Por enquanto, o Vaticano terá um governo temporário e o responsável por conduzir a transição do governo é o camerlengo. O cargo é ocupado atualmente pelo cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell. >

Atualmente, os cardeais são responsáveis pela escolha do novo papa durante um conclave, que ocorre na Capela Sistina, no Vaticano. Quando o conclave se reúne, os cardeais fazem um juramento de sigilo e permanecem trancados na capela até que um novo papa seja escolhido.>

O voto é secreto e, caso não haja consenso nas primeiras votações, o processo se repete até que a maioria de dois terços seja alcançada. Se, após quatro dias de votações, não houver resultado, um dia é reservado para oração e reflexão, e, se necessário, um segundo turno entre os dois candidatos mais votados pode ser realizado.>

A cada rodada de votação, as cédulas são queimadas, e a fumaça resultante é um indicativo do andamento da eleição. Fumaça branca significa que o novo papa foi escolhido, enquanto a fumaça preta indica que a eleição ainda não foi concluída.>