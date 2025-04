RELIGIÃO

Jesus, Pedro, José: veja nomes 'proibidos' para novo papa

Escolha do nome do pontífice é tradicional e dá indícios de como deve ser seu papado

Outro nome ausente na história do papado é Pedro. Muitos consideram que usá-lo seria arrogante demais, por se tratar do primeiro papa e uma figura central na fundação da Igreja. Boyd lembra que cerca de dezesseis papas eleitos tinham Pedro (ou uma variação como Pietro ou Peter) como nome de batismo, mas todos preferiram não usá-lo como nome pontifício. Além disso, há uma antiga "profecia" — considerada sem base factual — que diz que o último papa da história seria Pedro II. Isso pode não ter valor teológico, mas o respeito ao nome pesa.>

A escolha do nome pontifício é uma tradição que remonta ao século VI, quando João II decidiu não usar seu nome de batismo, Mercúrio — o deus romano do comércio — por considerá-lo inadequado. Desde então, tornou-se comum que o novo papa troque seu nome ao assumir o posto. Mais do que uma formalidade, essa escolha costuma refletir homenagens a apóstolos ou a pontífices anteriores, além de indicar a linha de atuação desejada. Quando Karol Wojtyla se tornou João Paulo II, por exemplo, quis deixar claro que daria continuidade ao projeto reformista de seus antecessores.>

A escolha do nome do novo líder da Igreja Católica é uma das etapas finais no processo de eleição, realizado no conclave, que ocorre após a apuração dos votos dos cardeais eleitores na Capela Sistina, no Vaticano. Esse procedimento é detalhado na constituição apostólica "Universi Dominici Gregis", promulgada por João Paulo II em 1996. Após a contagem dos votos, o cardeal decano pergunta ao eleito se aceita a eleição e, em seguida, questiona qual nome ele escolherá. O nome escolhido é registrado em um documento pelo Mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias.>