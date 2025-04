DESPEDIDA

O que diz o testamento do Papa Francisco? Leia na íntegra

No texto, pontífice reconhecia que sentia "que se aproxima o entardecer da minha vida terrena"

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2025 às 15:49

Papa Francisco Crédito: Shutterstock

O Papa Francisco, falecido nesta segunda-feira (21), deixou registrado em testamento seu desejo de ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma — um local de devoção pessoal frequente ao longo de seu pontificado. O documento foi divulgado pelo Vaticano e detalha as instruções deixadas pelo pontífice, incluindo o pedido de um sepulcro simples e discreto.>

Francisco manifestava há anos uma ligação especial com o santuário mariano. Era lá que costumava rezar antes e depois de cada viagem apostólica, e também após períodos de internação. Sua última visita à basílica aconteceu em 23 de março, após deixar o hospital Policlínico Gemelli, onde estava em tratamento.>

No texto, o papa afirma que deseja que seus restos mortais repousem “à espera do dia da ressurreição” em um lóculo na nave lateral da basílica, entre a Capela Paulina e a Capela Sforza. “O sepulcro deve estar na terra; simples, sem ornamentos especiais, e com a única inscrição: Franciscus”, escreveu.>

A escolha da Basílica de Santa Maria Maior também o coloca entre outros papas sepultados no local, como Clemente VIII, Paulo V, Pio V e Nicolau IV. As despesas da sepultura, segundo Francisco, serão cobertas com recursos de um benfeitor previamente designado, e o valor será transferido à basílica conforme instruções entregues a Monsenhor Rolandas Makrickas.>

No encerramento do testamento, o pontífice ainda fala sobre o sofrimento dos últimos dias: “O sofrimento que esteve presente na parte final da minha vida, ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos.” Com simplicidade e espiritualidade, o documento expressa a despedida de um papa que marcou a Igreja com gestos de humildade e proximidade.>

Leia na íntegra: >

Em Nome da Santíssima Trindade. Amém.>

Sentindo que se aproxima o entardecer da minha vida terrena e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar minha vontade testamentária apenas quanto ao local da minha sepultura.>

Confiei sempre minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que meus restos mortais repousem, à espera do dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior.>

Desejo que minha última viagem terrena se conclua justamente neste antiquíssimo santuário Mariano, onde costumava rezar no início e no fim de cada Viagem Apostólica, confiando com fé minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecendo-Lhe pelo cuidado dócil e materno.>

Peço que minha tumba seja preparada no lóculo da nave lateral, entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da referida Basílica Papal, como indicado no anexo em anexo.>

O sepulcro deve estar na terra; simples, sem ornamentos especiais, e com a única inscrição: Franciscus.>

As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas com a quantia de um benfeitor que designei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maggiore conforme instruções que providenciei entregar a Mons. Rolandas Makrickas, Comissário Extraordinário do Capítulo Liberiano.>

Que o Senhor conceda a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e continuarão a rezar por mim.>