NOME EM ABERTO

Corrida pelo trono de São Pedro: apostas apontam favoritos para ser sucessor de Francisco

Conclave ainda não começou, mas nomes como Pietro Parolin e Luis Tagle já lideram especulações e apostas on-line

Com a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira, aos 88 anos, em decorrência de um AVC e insuficiência cardíaca, o Vaticano se prepara para realizar o conclave que elegerá o novo líder da Igreja Católica. O processo deve começar entre 15 e 20 dias após o falecimento, prazo necessário para que todos os cardeais com direito a voto estejam presentes em Roma. >

Antes mesmo do início oficial do conclave, apostas já movimentam sites especializados. De acordo com o agregador OddsChecker, o italiano Pietro Parolin, de 70 anos, atual secretário de Estado do Vaticano, é o nome mais cotado. Diplomata com décadas de experiência, Parolin foi o primeiro cardeal nomeado por Francisco, em 2013.>