REDES SOCIAIS

Deputado faz piada com morte do papa Francisco e escolha do novo pontífice

Gustavo Gayer usou as redes sociais para brincar após o falecimento do papa

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2025 às 09:22

Gayer publicou piada após morte do pap Crédito: Reprodução

A morte do papa Francisco gerou comoção no Brasil e no mundo, mas, nas redes sociais, virou pano de fundo para piadas. Uma delas foi feita em uma publicação do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) no X, o antigo Twitter. No post, ele usa uma montagem com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para ‘brincar’ sobre a escolha do novo pontífice. >

A imagem tem o ministro no Vaticano vestido como o papa. “Moraes deu 24 horas pra ser nomeado o próximo papa”, escreveu Gayer, afirmando em tom de brincadeira que a nova autoridade da Igreja Católica teria influência do integrante do STF. A publicação rendeu comentários que corroboravam com a piada, mas também gerou críticas ao político. >

Moraes deu 24 horas pra ser nomeado o próximo papa pic.twitter.com/o8seiszpno — Gustavo Gayer (@GayerGus) April 21, 2025