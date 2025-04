ENTENDA

Irmã de Papa Francisco renovou passaporte, mas nunca conseguiu visitá-lo

Apesar da distância, María Elena sempre fez questão de dizer que o irmão era próximo da família

Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2025 às 10:20

Irmã do Papa Francisco vive sob cuidados em instituição religiosa Crédito: Reprodução

Única irmã viva do Papa Francisco, María Elena Bergoglio, 76, foi surpreendida quando ele foi eleito chefe da Igreja Católica, em março de 2013. Apesar de saber que o irmão integrava o conclave, ela acreditava que o brasileiro Dom Odilo Scherer seria o escolhido. Desde a surpresa, os irmãos nunca mais se viram pessoalmente, apesar de o reencontro ter sido planejado. >

Logo após a eleição, María Elena renovou o seu passaporte no Ministério do Interior da Argentina, mesmo sabendo que não iria viajar naquele momento, segundo declarações suas da época. A irmã queria visitá-lo, mas os médicos de María nunca a liberaram para a viagem. Ela recebe cuidados de freiras em uma instituição religiosa na zona oeste da Grande Buenos Aires.>

Depois da morte do Papa Francisco, na segunda-feira (21), a imprensa brasileira e internacional voltou a repercutir as entrevistas de María Elena. "Ele sempre foi um irmão muito companheiro, muito presente, apesar das distâncias e dos compromissos com a Igreja. Falamos uma vez por semana, trocamos cartas e nos organizamos para compartilhar algum almoço em família, nos quais, até pouco tempo atrás, ele mesmo cozinhava", contou María em entrevista à revista Hola argentina. Os dois tiveram ainda outros três irmãos, que já morreram.>

Apesar da distância física, María Elena sempre fez questão de dizer que o irmão era próximo da família. Segundo informações do jornal La Nacion, da Argentina, ela foi a primeira pessoa para quem Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, ligou ao ser anunciado como novo papa. Ele pediu que ela enviasse mensagens ao restante da família e comunicasse que não conseguiria falar com todos.

>

Despedida

Nesta terça-feira (22), o Vaticano tornou públicas as primeiras imagens do papa Francisco em seu caixão. O corpo do pontífice repousa na capela da Casa Santa Marta, onde é possível ver o caixão de madeira, as vestes vermelhas do papa e sua mitra episcopal. Em uma das imagens divulgadas, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, aparece em oração diante do corpo.>

Segundo a Santa Sé, a transferência do corpo para a Basílica de São Pedro será realizada na quarta-feira, 23, às 9 horas no horário local, em uma procissão presidida pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. O cortejo passará pela Praça de Santa Marta e pela Praça dos Protomártires Romanos, seguirá pelo Arco dos Sinos e entrará pela porta central da basílica. No Altar da Confissão, haverá uma Liturgia da Palavra presidida pelo cardeal camerlengo, após a qual o público poderá iniciar as visitas ao corpo. >

O funeral está marcado para sábado, 26, às 10 horas da manhã em Roma (5 horas da manhã no horário de Brasília), na Praça de São Pedro. A missa será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, e contará com a participação de patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos e sacerdotes de diversas partes do mundo.>