RELIGIÃO

Quando começa o Conclave? Igreja se prepara para escolher sucessor do Papa Francisco

Há muita expectativa cercando o nome do novo pontífice

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2025 às 17:21

Igreja escolhe papa em cerimônia Crédito: Shutterstock

Após a morte do Papa Francisco, ocorrida na madrugada desta segunda-feira (21), a Igreja Católica iniciou os preparativos para a realização do Conclave, cerimônia que elegerá o próximo pontífice. A previsão é que a votação comece entre os dias 6 e 11 de maio, seguindo o prazo estabelecido pelas regras do Vaticano, que determinam o início da eleição entre 15 e 20 dias após o falecimento do papa.>

No entanto, desde 2013, uma norma estabelecida por Bento XVI permite certa flexibilidade. O Conclave pode ser antecipado se todos os cardeais eleitores estiverem presentes no Vaticano, ou adiado em casos excepcionais, por motivos considerados graves. >

O Colégio dos Cardeais, atualmente com 252 integrantes, é convocado logo após a morte do pontífice. Este grupo auxilia na organização da eleição e discute assuntos inadiáveis da Igreja. No entanto, apenas cardeais com menos de 80 anos podem votar. Atualmente, 135 membros se enquadram nessa regra, incluindo sete brasileiros.>

O Conclave ocorre dentro da Capela Sistina, no Vaticano, onde os cardeais permanecem isolados durante o processo de votação. Cada rodada é feita em segredo e as cédulas são queimadas após a contagem. São realizadas até quatro votações por dia, duas pela manhã e duas à tarde. Para que um novo papa seja eleito, é necessário que o candidato obtenha dois terços dos votos.>

Caso nenhum nome seja escolhido após três dias, os cardeais fazem uma pausa de 24 horas para reflexão e oração. Se a indefinição persistir, uma nova pausa pode ocorrer após sete votações. Se o impasse chegar a 34 rodadas, os dois mais votados na última sessão disputam entre si, mas ainda precisam alcançar os dois terços dos votos.>

O processo de escolha do papa pode variar em duração. Os dois últimos conclaves — que elegeram Bento XVI, em 2005, e Francisco, em 2013 — foram resolvidos em dois dias. Ao longo da história, porém, já houve votações muito mais longas. No século XIII, por exemplo, o Conclave que escolheu Gregório X durou mais de dois anos.>

A Santa Sé prorrogou até 31 de maio as credenciais temporárias de jornalistas credenciados para a cobertura do Vaticano. O calendário oficial indica que o período entre 21 de abril e 11 de maio será destinado às cerimônias fúnebres e à realização do Conclave, embora as datas sejam apenas indicativas para fins de organização da cobertura midiática.>