LEGADO

Devoção, humanidade e amor ao próximo: fiéis lembram do Papa Francisco

Pontífice foi homenageado durante missa na Basílica de Salvador

Gilberto Barbosa

Publicado em 21 de abril de 2025 às 22:13

Missa em homenagem ao Papa Francisco aconteceu em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Catedral Basílica de Salvador estava lotada de fiéis, que fizeram questão de demonstrar sua gratidão ao Papa Francisco durante a missa em sufrágio da alma do pontífice, que morreu na madrugada desta segunda-feira (21). Além do luto, o sentimento presente era de gratidão por alguém que pregou o respeito e a união entre os povos. >

Uma imagem de Francisco foi colocada no altar da igreja. No final da liturgia, os fiéis agradeceram e aplaudiram o pontífice. Entre os presentes estava a aposentada Tânia Maria Araújo, 73 anos, que lembra do caráter conciliador de Francisco. “Ele levava todos a se amarem, pedia que houvesse muito amor e respeito entre nós, além de ser muito disposto ao diálogo. Para mim, ele era como um pai, que te orienta, te conduz e te dá bons conselhos. Ele vai fazer falta para a nossa igreja e eu espero que o Espírito Santo ilumine os nossos bispos para que escolham um Papa que conduza a igreja tão bem quanto ele”, disse.>

A advogada Sonia Ribeiro, 65, esteve próxima ao altar durante toda a missa. Para ela, o Papa lembrava os ensinamentos de Jesus Cristo, ao buscar sempre olhar para os excluídos. “O Papa Francisco foi uma voz que tentou dar uma voz diferente e trazer a igreja para os dias de hoje. Essa foi a marca dele, de olhar para os invisíveis, os rejeitados e isso foi maravilhoso. Pelo tanto que ele sofreu, não tenho dúvida de que ele se purificou. Fico triste pela ausência, mas feliz pelo encontro dele com Jesus”, falou.>

Fiéis durante missa Crédito: Marina SIlva/CORREIO

O advogado Murilo Vilas Boas, 29, descreveu a partida do pontífice como a “de uma pessoa próxima”. Ele também contou que está produzindo um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sobre a atuação do pontífice em conflitos pelo mundo. “O Papa conseguiu aproximar as pessoas da igreja. Não só as pessoas que já faziam parte, mas as que estavam afastadas. Acho que todo mundo está compartilhando um pouco desse sentimento de luto, e como a gente não pode estar próximo dessa despedida em Roma, vir aqui na igreja hoje foi uma oportunidade para concretizar essa despedida”, relatou.>

O funcionário público Gabriel Liberato, 29, pretende ir para o Jubileu, em Roma, na Itália. Ele destacou o papel do Papa na aproximação das pessoas com a fé. "Foi um Papa unificador, que trouxe outras religiões, principalmente no contexto católico como a Igreja Ortodoxa para perto. Ele representava a unificação do povo em Cristo. É uma perda muito grande, mas eu tenho certeza que agora ele está contemplando a face do nosso Senhor Jesus Cristo", contou.>

Em conversa com a imprensa pela manhã, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha afirmou que é difícil resumir de maneira justa a grandeza do Papa. “Não nos ensinou apenas pelo que escrevia ou pelo que falava, mas pelo seu modo de ser. Tive a graça de estar mais próximo do Papa e pude testemunhar aquilo que todos nós admiramos nele: a sua simplicidade, o seu jeito fraterno e o seu esforço pela paz”, comentou.>

Quadro com foto do papa foi colocado ao lado do altar Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nascido Jorge Mário Bergoglio, Francisco morreu às 2h35 desta segunda (21) em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. A notícia foi divulgada pelo Vaticano. >

"Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, voltou para a casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", diz a mensagem divulgada pelo camerlengo Kevin Farrell.>

A morte de Francisco ocorre durante a oitava de Páscoa, período de oito dias de celebração litúrgica, no qual a Igreja Católica celebra a ressurreição de Jesus Cristo. O ano de 2025 também é marcado pelo Jubileu da Esperança, com peregrinações de milhões de fiéis até Roma.>