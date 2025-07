FATALIDADE

Corpo é encontrado na Baía de Todos-os-Santos; polícia fará perícia

Capitania dos Portos afirmou se tratar de homem que desapareceu após cair de ferry-boat na sexta-feira (27)

O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta terça-feira (1º), na região da Ilha de Itaparica, na Baía de Todos-os-Santos (BTS). Segundo informações da Capitania dos Portos (CPBA), a vítima é um homem que desapareceu na última sexta-feira (27), após cair no mar durante a navegação do ferry-boat Zumbi dos Palmares. O órgão vinculado à Marinha do Brasil, no entanto, não confirmou que se trata de Luiz Bernardino de Andrade . >

De acordo com a Capitania dos Portos, a vítima foi transportada para a praia da Ponta de Areia, na Ilha de Itaparica, após ser encontrado pelo Navio-Patrulha "Gravataí" e pela Equipe de Busca e Salvamento (SAR). O corpo ainda vai passar por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >

A Polícia Civil foi procurada para confirmar se o corpo é de Luiz Bernardino, mas apenas informou que a 3ª Delegacia (Bonfim) apura o "acidente aquático que vitimou Luiz Bernardino de Andrade, de 73 anos, que caiu no mar após se desequilibrar de um ferry boat, na manhã do dia 27 de junho. Diligências são realizadas em conjunto com o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para localizar o corpo da vítima e esclarecer as circunstâncias do acidente". >