Passageiro se desequilibra ao fazer selfie e cai de ferry-boat na Baía de Todos-os-Santos

Idoso de 73 anos continua desaparecido

Carol Neves

Publicado em 1 de julho de 2025 às 12:52

Luiz Bernardino de Andrade caiu Crédito: Reprodução

Um passageiro de 73 anos caiu durante a travessia de ferry-boat em Salvador, na sexta-feira (27), e continua desaparecido. Luiz Bernardino de Andrade se aproximou da mureta para tirar uma foto e se desequilibrou e acabou caindo na água. >

Luiz Bernardino estava indo de Salvador para Itaparica para visitar uma irmã. Quatro minutos antes da queda, ele enviou uma mensagem de áudio para um amigo informando que estava próximo. "Estou aqui chegando na ilha já. Estou no ferry boat. Daqui uns 25, 30 minutos, salto em Bom Despacho. Não quis vir... Está um tempo legal", diz ele na gravação.>

"Ele sempre ia para lá, estava indo ver minha tia, fazer uma surpresa para ela, e acabou acontecendo esse acidente", explicou em entrevista à TV Bahia o filho do idoso, Ramon, que relatou ter conversado com outros passageiros do ferry. "A gente recebeu áudio de uma pessoa que estava ao lado dele e presenciou a cena. Disse que ele colocou a mochila no chão, se inclinou para fazer uma selfie e quando o ferry balançou, ele caiu lá de cima. Essa pessoa tentou passar informação para o comandante, mas demorou um pouco de chegar, devido a pessoas curiosas em cima. Quando a embarcação parou já estava um pouco distante", acrescentou. "Perdeu equilíbrio e caiu lá embaixo". >

A mulher que testemunhou disse que no ponto do acidente estava "ventando demais" e que o idoso "se inclinou demais" ao tirar mais uma foto e na mesma hora o "ferry jogou". "Entrei em desespero e o ferry continuou, porque não tinha chegado ainda a informação ao comandante do que tinha ocorrido. Depois, o ferry parou, a gente ficou procurando e não achou", relatou, em áudio também transmitido pela TV Bahia.>

Testemunhas que presenciaram a cena acionaram os funcionários da Internacional Travessia (ITS), responsável pela administração do ferry, que parou em alto mar. Buscas foram conduzidas por cerca de 1h30. A ITS disse que foi feita uma "varredura na área", mas sem sucesso em localizar o desaparecido. >

"A ITS informa que por volta das 9h50 desta sexta-feira (27) a tripulação recebeu a informação que um homem se jogou ao mar durante a travessia do Ferry Zumbi dos Palmares. Diante do ocorrido, foi iniciado o protocolo de resgate de homem ao mar. Foi realizada uma varredura na área apontada pelos passageiros e colaboradores, porém nenhuma pessoa foi localizada", diz o texto. >

"Após o ocorrido, de forma imediata a Capitania dos Portos da Bahia foi informada e se prontificou em enviar uma embarcação ao local informado da possível ocorrência. De forma simultânea, a ITS acionou o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e encaminhou uma embarcação vazia ao local relatado para auxiliar nas buscas".>