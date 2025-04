CONCLAVE

'O Espírito Santo sempre surpreende', diz Arcebispo de Salvador sobre possibilidade de ser novo papa

Cardeal Dom Sérgio da Rocha é um dos sete brasileiros aptos a participarem do conclave

O Arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, se manifestou sobre a morte do Papa Francisco em entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (21). Ele, que foi feito cardeal pelo próprio Francisco, em 2016, e é um dos sete brasileiros aptos a concorrerem ao papado através do conclave, tentou desconversar quando foi perguntado sobre essa possibilidade, mas não descartou as chances. >