ELEIÇÃO

Arcebispo de Salvador e mais seis brasileiros estão aptos para participar do conclave; veja lista

Posto mais alto da Igreja Católica está em aberto após morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21)

Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2025 às 08:27

Arcebispo de Salvador e primaz do Brasil Crédito: Divulgação Sara Gomes - Arquidiocese de Salvador

A morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21) deixou em aberto a vaga para um dos cargos religiosos mais importantes do mundo. Com isso, o Vaticano deve se preparar para eleger um novo líder, por meio do conclave, que deve começar em até 20 dias. Segundo os ofícios da igreja, qualquer católico batizado pode ser eleito papa, no entanto, o cargo sempre fica com um dos altos funcionários da Igreja Católica, os cardeais. >

Entre os aptos para participar do conclave estão sete brasileiros, sendo um deles o Arcebispo de Salvador, Sérgio da Rocha, de 65 anos. Ele, que foi feito cardeal pelo próprio Francisco, em 2016, fará uma declaração sobre o falecimento do papa às 11h na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. O cardeal também é o Primaz do Brasil, título dado ao religioso que conduz a arquidiocese mais antiga do país. >

Ainda compõem a lista Jaime Spengler, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e arcebispo de Porto Alegre, 64 anos, e Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, de 75 anos, e um dos cardeais mais influentes do Brasil. Ele foi nomeado cardeal por Bento XVI em 2007 e está cotado como uma das lideranças para influenciar a votação no conclave. >

Os outros brasileiros são Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, 74 anos, Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, 57 anos, João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, 77 anos, e Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, 74 anos.>

O único cardeal brasileiro que não poderá participar do processo é Raymundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, de 87 anos. Só participam da votação os cardeais com menos de 80 anos.>

No total, segundo o Vaticano, 138 cardeais estão aptos a participar da votação.>

Conclave: como será a escolha do novo Papa?

Por enquanto, o Vaticano terá um governo temporário e o responsável por conduzir a transição do governo é o camerlengo. O cargo é ocupado atualmente pelo cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell. >

Atualmente, os cardeais são responsáveis pela escolha do novo papa durante um conclave, que ocorre na Capela Sistina, no Vaticano. Quando o conclave se reúne, os cardeais fazem um juramento de sigilo e permanecem trancados na capela até que um novo papa seja escolhido.>

O voto é secreto e, caso não haja consenso nas primeiras votações, o processo se repete até que a maioria de dois terços seja alcançada. Se, após quatro dias de votações, não houver resultado, um dia é reservado para oração e reflexão, e, se necessário, um segundo turno entre os dois candidatos mais votados pode ser realizado.>

A cada rodada de votação, as cédulas são queimadas, e a fumaça resultante é um indicativo do andamento da eleição. Fumaça branca significa que o novo papa foi escolhido, enquanto a fumaça preta indica que a eleição ainda não foi concluída.>