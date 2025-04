RELAÇÃO COM O BRASIL

Papa Francisco canonizou Irmã Dulce, primeira santa brasileira

Cerimônia aconteceu no dia 13 de outubro de 2019, no Vaticano

Em 12 anos de papado, o Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, deixou uma forte ligação com o Brasil - embora tenha nascido na Argentina. A primeira viagem internacional como pontífice, por exemplo, foi ao Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2013. Mas o melhor: Francisco canonizou a freira baiana Irmã Dulce, a primeira santa brasileira da história. >

Era manhã de domingo, no dia 13 de outubro de 2019, quando o papa Francisco declarou oficial a canonização Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, que passou a ser conhecida como Santa Dulce dos Pobres. >

A celebração litúrgica com o rito da canonização reuniu cerca de 50 mil pessoas na Praça São Pedro, segundo o Vaticano. Com o “Anjo bom da Bahia”, foram canonizados também João Henrique Newman, Josefina Vannini, Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, e Margarida Bays.>

A cerimônia teve início com o rito da canonização. O cardeal Angelo Becciu, prefeito da Congregação das Causas dos Santos, apresentou brevemente a biografia de cada um deles, que foram então declarados santos. Seguiu a ladainha dos santos e o pontífice leu a fórmula de canonização.>

"Em honra da Santíssima Trindade, pela exaltação da fé católica e para incremento da vida cristã, com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, e Nossa, depois de refletir por muito tempo, ter invocado a ajuda divina e ouvido a opinião de irmãos bispos, declaramos e definimos santos os beatos John Henry Newman, Giuseppina Vannini, Maria Thresia Chiramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes (Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes) e Marguerite Bays, e os inscrevemos no registro dos santos, estabelecendo que em toda a Igreja eles sejam devotamente honrados entre os santos", afirmou o papa, no momento solene.>