Saiba quem comanda a Igreja Católica antes do conclave, eleição do novo papa

Francisco morreu na manhã desta segunda-feira (21), aos 88 anos

Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2025 às 12:08

Vaticano Crédito: penofoto/Shutterstock

Um período nomeado como 'Sé Vacante' é instaurado na Igreja Católica após a morte de um papa. Isso significa que o trono do maior líder da instituição está vazio. Nesta fase, o clero se organiza para escolher um novo pontífice. >

O governo da Igreja fica sob a responsabilidade do carmelengo, ocupado pelo cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell. Ele é responsável pela administração dos bens e do Tesouro do Vaticano.>

O carmelengo tem a função de organizar a transição durante o período de Sé Vacante. Ele atesta a morte do pontífice e comanda temporariamente o Palácio Apostólico, residência oficial do papa.>

Também é função do carmelengo a organização do conclave, ritual que escolhe o novo papa. A Igreja Católica determina que a votação tenha início em até 20 dias após a morte do pontífice. >

Após morte do papa, deixam as funções no Vaticano o Cardeal Secretário de Estado e os responsáveis pelos departamentos do governo, chamados de Dicastérios da Cúria Romana.>

Conclave

Atualmente, os cardeais são responsáveis pela escolha do novo papa durante um conclave, que ocorre na Capela Sistina, no Vaticano. Quando o conclave se reúne, os cardeais fazem um juramento de sigilo e permanecem trancados na capela até que um novo papa seja escolhido. >

O voto é secreto e, caso não haja consenso nas primeiras votações, o processo se repete até que a maioria de dois terços seja alcançada. Se, após quatro dias de votações, não houver resultado, um dia é reservado para oração e reflexão, e, se necessário, um segundo turno entre os dois candidatos mais votados pode ser realizado.>

A cada rodada de votação, as cédulas são queimadas, e a fumaça resultante é um indicativo do andamento da eleição. Fumaça branca significa que o novo papa foi escolhido, enquanto a fumaça preta indica que a eleição ainda não foi concluída.>